Balance de marcha de la Confech: 4.500 asistentes, 35 detenidos y 6 heridos

04 jun. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, entregó un balance sobre la marcha convocada por la Confech en el centro de Santiago.

La autoridad señaló que "el balance de la jornada da cuenta de una convocatoria que reunió a aproximadamente 4.500 personas".

Sobre los detenidos, Codina indicó que fueron 35, "tres de ellos por porte y manipulación de bombas molotov".

El delegado añadió que hubo "tres carabineros lesionados, entre ellos una mujer. Y también hubo tres civiles con lesiones de distinta naturaleza".

Condena a los actos de violencia y apoyo a Carabineros

El exalcalde de Puente Alto dijo que "condenamos enérgicamente a los grupos que aprovechándose de convocatorias que tienen más bien un carácter pacífico terminan desarrollando actividades violentas y destructivas, que ponen en riesgo a los ciudadanos que desean desarrollar sus actividades de forma normal en conjunto también con el comercio que existe en ese sector".

Según el delegado, "vamos a perseguir a estos grupos, no transaremos con ellos, y además vamos a brindarles todo el apoyo a Carabineros para que una y otra vez puedan reponer el orden público".

INDH reporta estudiante herida de gravedad durante la marcha

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó que una estudiante de Derecho fue detenida con lesiones de gravedad.

La jefa regional del INDH, Beatriz Contreras, señaló que fue informada "de una denuncia referida a la detención de una estudiante de cuarto año en la universidad, quien habría sido detenida y trasladada con heridas a la ex Posta Central". Las lesiones habrían sido provocadas tras una caída en medio de las manifestaciones.

La marcha se desarrolló en un tramo de la Alameda no autorizado por la Delegación Presidencial Metropolitana, entre Plaza Baquedano y Santa Rosa.