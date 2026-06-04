PDI repele a balazos asalto en Santiago Centro: Delincuente quedó herido y su cómplice escapó

04 jun. 2026 - 03:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de la PDI frustró a balazos un violento intento de robo del que fue víctima la noche de este miércoles en pleno Barrio República, en la comuna de Santiago. El hecho dejó a uno de los asaltantes —un hombre extranjero y mayor de edad— herido a bala y fuera de riesgo vital, mientras que su cómplice logró darse a la fuga.

El incidente ocurrió pasadas las 22:30 horas en calle Claudio Gay. Según detalló la fiscal de turno de la Fiscalía Centro Norte, Débora Quintana, el detective fue interceptado por dos sujetos que "lo intimidaron con un arma con apariencia de fuego, con intenciones de sustraerle sus pertenencias".

Forcejeo y disparos en la vía pública

En medio del atraco, los antisociales redujeron al policía contra un muro y posteriormente lo arrojaron al suelo. Al respecto, el subcomisario Juan Carlos Estay, de la BIRO Metropolitana Centro Norte, precisó que ante la amenaza el funcionario "extrae su arma, se identifica como policía y realiza disparos" para repeler el asalto.

A raíz de la balacera, que alertó a los vecinos con entre seis y ocho estruendos, uno de los delincuentes, que fue identificado como extranjero, cayó herido en el pavimento, donde recibió primeros auxilios de Carabineros y la PDI. Posteriormente, fue trasladado por el SAMU a un centro asistencial bajo custodia, confirmándose que está estable.

Peritajes y búsqueda del prófugo

Respecto al segundo participante, la persecutora Débora Quintana indicó que "solamente sabemos que huyó corriendo de la intersección donde ocurrieron los hechos". Debido a esto, su paradero continúa siendo intensamente investigado por las policías.

Por último, se confirmó que el detective no presenta heridas de bala ni de arma blanca.

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