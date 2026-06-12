Tras cambio administrativo: Reconocida heladería de La Florida seguirá atendiendo al público

12 jun. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una reconocida heladería de Santiago anunció en los últimos días un cambio administrativo, lo que quiere decir que seguirá atendiendo al público con sus icónicos productos.

Se trata de la Heladería Glotón, ubicada en calle Serafín Zamora 45. En ese preciso lugar, durante años se han encargado de endulzar la vida de sus clientes.

"Queremos seguir atendiendo con el mismo espíritu"

Felipe Vergara, hijo del fundador de la heladería, explicó que este cambio no obedece por ningún motivo a un cierre, sino más bien a un cambio administrativo.

De esta manera, destacó que "la heladería sigue funcionando pero hay un cambio en la administración. Hasta el 1 de junio, Vladimir Flores no sigue administrando la heladería y hoy en día es atendida por sus propios dueños y fundadores".

"Esta heladería fue fundada hace 40 años por José y Luis Vergara, dos hermanos. Siguiendo el mismo espíritu de este negocio, está atendida por Felipe y Pía Vergara, dos hermanos, hijos de José Manuel Vergara.

Cedida

Por último, destacó que "fue un cambio administrativo, queremos seguir atendiendo con el mismo espíritu, sonrisa y gana. Con los mismos helados y todo".

La heladería puede encontrarse en Instagram bajo el nombre "glotondel14". Es más, en una publicación, se indicó que están esperando al público y que el espíritu continúa siendo el mismo.

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