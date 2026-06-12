Free shop en pasos fronterizos argentinos hacia Chile: ¿En qué consiste?

12 jun. 2026 - 11:55 hrs.

Quienes viajen entre Chile y Argentina podrían encontrarse próximamente con una nueva alternativa de compras en los complejos fronterizos. El Gobierno argentino oficializó una normativa que permite la instalación de tiendas libres de impuestos, conocidas como "free shop" o "duty free", en los pasos terrestres del país.

La medida abre la puerta a que este tipo de locales pueda instalarse en cruces internacionales de alta circulación, como el Sistema Cristo Redentor, que conecta la región de Mendoza con Chile. Sin embargo, su implementación todavía dependerá de una serie de autorizaciones y reglamentos complementarios.

La iniciativa busca impulsar la actividad económica y turística en las zonas fronterizas, además de fomentar el empleo formal y facilitar el comercio bajo supervisión aduanera.

¿Qué es un free shop?

Los free shop son tiendas que venden productos libres de determinados impuestos, permitiendo que los viajeros accedan a precios potencialmente más convenientes que los del comercio tradicional.

Este tipo de locales es habitual en aeropuertos internacionales, pero la nueva normativa argentina habilita su funcionamiento también en pasos fronterizos terrestres.

Según el decreto, podrán vender productos nacionales e importados a personas que ingresen o salgan del país, siempre respetando los límites establecidos por el régimen de equipaje vigente.

¿Podría haber un free shop en el Paso Cristo Redentor?

La normativa no establece qué pasos fronterizos tendrán tiendas libres de impuestos ni autoriza automáticamente su instalación en Cristo Redentor.

Sin embargo, el principal corredor terrestre entre Chile y Argentina aparece como uno de los candidatos naturales debido al alto flujo de turistas y viajeros que registra durante gran parte del año.

Para que una tienda pueda instalarse, deberá contar con autorización del Ministerio de Economía argentino y con una habilitación aduanera otorgada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

¿Qué productos podrán venderse?

Las tiendas libres de impuestos podrán comercializar mercaderías de origen nacional y extranjero destinadas al consumo personal de los viajeros.

Las compras no podrán tener fines comerciales y deberán ajustarse a las franquicias aduaneras vigentes para quienes ingresen o salgan del país.

Además, las autoridades argentinas podrán establecer restricciones sobre determinados productos o ampliar el listado de artículos que no podrán venderse bajo este régimen.

¿Cuándo podrían comenzar a funcionar?

Aunque el decreto ya fue publicado, la medida aún requiere normas complementarias para entrar plenamente en operación.

El Ministerio de Economía y ARCA disponen de un plazo de hasta 30 días para definir los procedimientos, controles y requisitos necesarios para autorizar los primeros locales.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para la apertura de un free shop en los pasos fronterizos hacia Chile, pero la nueva normativa deja abierta esa posibilidad por primera vez en los cruces terrestres argentinos.