Multinacional anuncia ampliación de planta en región del Ñuble: Aumentará en un 40% su capacidad de empleo

12 jun. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante anuncio se dio a conocer para los habitantes de la Región de Ñuble, ya que la empresa de alimentos Ideal ampliará su planta ubicada en Chillán Viejo. La iniciativa busca instalar una segunda línea de producción con el objetivo de fabricar una mayor variedad de productos y fortalecer la distribución en la región y en el sur de Chile.

El ambicioso proyecto contempla una inversión que alcanza los 25 millones de dólares. Esta inyección de recursos generará un fuerte impacto laboral en toda la región, puesto que la compañía espera generar un incremento del 40% en sus puestos de trabajo permanentes, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para las familias de la zona.

Aumento inmediato en la fuerza laboral

Para constatar en terreno el avance de las obras, diversas autoridades del sector público realizaron una visita técnica a las instalaciones de la empresa. Durante el recorrido, los representantes del Ejecutivo valoraron positivamente la magnitud de los trabajos, destacando que solo en la actual etapa de construcción y faenas de ampliación ya se ha dado empleo temporal a más de mil personas de la región.

En ese contexto, el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, enfatizó las repercusiones inmediatas que este hito tiene para la localidad. "Hoy estamos viendo una muy buena noticia para Ñuble: una nueva ampliación de la planta Ideal en Chillán Viejo, la cual permitirá aumentar su capacidad de empleo. Esto refleja el impacto concreto que tiene la inversión privada cuando se desarrolla en nuestra región", declaró la autoridad gubernamental.

Por su parte, desde el lado corporativo explicaron que esta expansión de infraestructura responde a un plan estratégico para consolidar la competitividad y elevar los estándares operativos en el sur del país. Carlos Pérez, gerente de Ingeniería y Mantenimiento de Ideal Chile, detalló que se encuentran en una etapa clave de crecimiento orientada a ampliar la capacidad productiva de la fábrica para responder a los nuevos desafíos del mercado alimentario.

Finalmente, la puesta en marcha de esta nueva línea industrial no solo diversificará la oferta de productos que llega de forma directa al consumidor, sino que también promete dinamizar la economía de Ñuble. Con este paso, la planta fortalece significativamente la industria alimentaria de la zona, consolidando el valor de la cadena productiva local asociada al trigo, la harina y el pan.