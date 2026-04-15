"Lo único que les pedí fue que no me hicieran nada": Adulta mayor sufrió violento robo mientras dormía en Maipú

15 abr. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una adulta mayor de 82 años fue víctima de un violento robo mientras dormía al interior de su domicilio, hecho ocurrido la madrugada de este miércoles en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

De acuerdo al relato de la mujer, a eso de las 02:00 horas tres delincuentes ingresaron a su casa, ubicada en calle Las Torres, exigiéndole que les entragara dinero.

Víctima activó la alarma comunitaria

María Teresa Lucero es el nombre de la adulta mayor afectada. Ella vive con un familiar que en ese momento no estaba en el inmueble por temas de trabajo.

La mujer señaló que los delincuentes entraron a su casa mientras dormía, pero que no había advertido su presencia, porque tiene problemas de audición.

Una vecina, que sintió ruidos sospechosos, activó la alarma comunitaria, lo que hizo que los ladrones huyeran rápidamente del lugar, subiéndose a un vehículo color gris que los esperaba afuera.

Según indican, personal de Carabineros adoptó el procedimiento una hora y media después del hecho.

"¿Dónde está la plata?"

"Yo solamente desperté cuando prendí la luz de mi dormitorio. Y yo estaba sola. Lo único que les pedí es que no me hicieran nada. Y el tipo me decía: '¿'dónde está la plata?'", comentó María Teresa.

La víctima comentó que, en un principio, vio a uno de los delincuentes en su dormitorio. "Después vi que había dos más. Uno ya iba saliendo con un televisor, lo tiró a la cama; el otro ya había sacado otro televisor, más mercadería", añadió.

"Yo siempre decía 'mi casa es segura, pero no era segura', manifestó la mujer, visiblemente afectada.