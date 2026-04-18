Gobierno cambia estrategia para entrega del subsidio de gas: ¿Cómo se pagará?

18 abr. 2026 - 03:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció un giro en su estrategia para entregar el subsidio al balón de gas licuado, descartando a los municipios como intermediarios y optando por una transferencia directa a las familias beneficiarias. El cambio llega en un contexto de alza sostenida en el precio del gas, que entre marzo y abril subió un 8,7%, llevando el cilindro de 15 kilos desde los $28.650 a los $31.136.

Hace más de dos semanas, el gobierno había anunciado un subsidio de 225 millones de dólares que sería canalizado a través de las municipalidades. Sin embargo, la fórmula generó dudas entre los alcaldes, quienes advirtieron que no contaban con un instructivo claro para su implementación y propusieron evaluar mecanismos más eficientes, como la transferencia directa de recursos a las familias.

¿Cómo se pagará el subsidio del gas?

Finalmente, el cambio llegó. La Contraloría advirtió que la distribución a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) presentaba complicaciones, y los propios municipios reconocieron dificultades en materia de adquisición y distribución. Ante eso, el Gobierno decidió optar por el camino de las transferencias directas a los beneficiarios.

El beneficio alcanzará al 80% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares. La ayuda llegará mediante un depósito directo a las familias, a través de un voucher electrónico de BancoEstado que podrá ser utilizado para la compra de un cilindro de 15 kilos.

¿Cuándo se pagará el subsidio del gas?

El voucher electrónico estará disponible a partir del mes de junio, según informó la autoridad. Los municipios, si bien quedan fuera del proceso de compra y distribución, podrían mantener un rol de intermediación con los vecinos para facilitar la focalización del beneficio hacia quienes más lo necesitan.

Sin embargo, el nuevo mecanismo abre interrogantes entre algunos alcaldes. Al realizarse la compra de forma individual y no por mayor, desaparecería el descuento que hoy logran los municipios al adquirir grandes volúmenes, lo que podría encarecer el costo fiscal del subsidio o reducir su rendimiento para las familias beneficiarias.

Mientras se afinan los detalles del nuevo esquema, el precio del gas licuado podría seguir al alza a medida que se aproximen los meses más fríos del año, lo que aumenta la urgencia de que el Gobierno entregue respuestas concretas sobre el funcionamiento y alcance real del beneficio.

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