Nuevo mall outlet llegará a Maipú: Proyecto millonario busca impulsar el retail en el sector surponiente de Santiago

23 abr. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

Buenas noticias para los habitantes de Maipú, en la Región Metropolitana. Un nuevo centro comercial en formato outlet llegará prontamente a la comuna, en medio de una etapa de expansión de este tipo de negocios en el país, que hoy se posicionan como uno de los principales motores de crecimiento del retail.

La iniciativa es impulsada por Cencomalls, que prepara su ingreso a este formato con un proyecto ubicado en el sector surponiente de Santiago, específicamente en los terrenos de la exFisa.

El desarrollo busca consolidar a los outlets como un segmento relevante dentro del comercio, ampliando la oferta disponible para los consumidores.

El nuevo mall outlet que llegará a Maipú

Según informó LUN, el proyecto fue presentado en el marco del evento Cencoday 2026 realizado en Argentina, instancia que marcó el ingreso de la firma al formato outlet.

Se trata de una iniciativa que contempla la operación de un local de Easy —el que ya funciona actualmente en el terreno de la exFisa—, junto con la incorporación de nuevos espacios comerciales.

La inversión estimada alcanza los 27 millones de dólares ($24.043.500.000) e incluye una construcción de 18 mil metros cuadrados (m²), adicionales a los 14.395 m² que hoy ocupa Easy en el recinto.

De acuerdo con lo explicado por la empresa, el proyecto busca adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y, al mismo tiempo, potenciar el desarrollo comercial y urbano de Maipú.

Esto, aseguran, permitirá reforzar la experiencia de visita tanto para clientes como para locatarios.

Si bien aún no existe una fecha confirmada para la apertura del nuevo mall outlet en la comuna, se espera que el recinto entre en operación en el corto plazo.

Todo sobre Retail