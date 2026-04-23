Camión queda atascado en paso bajo nivel en Departamental: Evalúan posible daño estructural
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Una emergencia vial mantiene bajo alerta a la comuna de San Miguel. Tras el incidente de un camión que quedó atrapado bajo la estructura del paso nivel en el cruce de Avenida Departamental con Gran Avenida, las autoridades revelaron que el corte de tránsito será prolongado.
El incidente
Cerca del mediodía, un camión de gran tonelaje quedó atascado bajo el paso nivel, lo que obligó al cierre inmediato del flujo vehicular.
Debido a la magnitud del impacto, existe una preocupación real por un posible daño estructural en el paso bajo nivel, el cual deberá ser evaluado por equipos técnicos especializados antes de permitir la reapertura.Ir a la siguiente nota
Detalles del cierre y desvíos
Para garantizar la seguridad de los conductores y permitir las labores de inspección, se tomaron las siguientes medidas:
- Alcance: Suspensión total en ambos sentidos de Av. Departamental, específicamente en el tramo bajo Gran Avenida.
- Duración: Se estima que el tránsito se mantendrá suspendido durante todo el día jueves.
- Alternativas: El flujo vehicular está siendo desviado hacia la vía local.
Evaluación de daños
Personal técnico trabaja en el lugar para determinar si el impacto comprometió la estabilidad de la estructura. Hasta que no se descarte un riesgo de colapso o daño mayor, la restricción de movimiento bajo el puente se mantendrá de forma indefinida por lo que resta de la jornada.
De acuerdo a lo anterior, se recomienda a los automovilistas evitar la zona y preferir rutas alternativas para minimizar la congestión en las calles aledañas, ya que la vía local presenta una capacidad reducida frente al flujo habitual de la avenida.
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