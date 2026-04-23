Menor de 16 años y hombre de 19 detenidos por robo frustrado en mall de Maipú

23 abr. 2026 - 06:48 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del martes en la comuna de Maipú un procedimiento policial permitió evitar un delito al interior del centro comercial Midmall, luego de que personal de seguridad detectara ruidos inusuales en una zona del recinto.

Carabineros detuvo a dos sujetos, uno de ellos un menor de edad de 16 años, que intentaban ingresar a una perfumería del recinto a través de un forado realizado en los baños del lugar.

Intento de ingreso frustrado

El hecho se registró cerca de las 22:00 horas en el centro comercial ubicado en Camino a Melipilla 15900, cuando los individuos ingresaron a los servicios higiénicos portando herramientas con las que comenzaron a perforar un muro colindante a un local.

La situación fue advertida por guardias, quienes detectaron ruidos mientras los sujetos destruían baldosas. Ante esto, bloquearon las salidas del baño y dieron aviso inmediato a Carabineros evitando que escaparan.

Al llegar, los uniformados concretaron la detención de ambos sujetos, logrando frustrar el delito en desarrollo antes de que accedieran al local.

Detenidos y procedimiento

Durante el operativo se incautaron diversas herramientas utilizadas para el forado, entre las que se encontraban ganzuas, chuzos, guantes y destornilladores que portaban los imputados.

Los detenidos corresponden a un adolescente de 16 años y a un hombre de 19, ambos con antecedentes relacionados a delitos en contra de la propiedad privada. Tras su captura, fueron puestos a disposición de la fiscalía.

Por instrucción del Ministerio Público, los imputados serán presentados ante el tribunal para su respectivo control de detención.