Family Fest by Hasbro: ¿Dónde se realiza y cómo conseguir entradas con descuento?

08 jun. 2026 - 19:40 hrs.

Con las vacaciones de invierno cada vez más cerca, la búsqueda de panoramas se convierte en una tarea fundamental para los padres. En esa línea, eventos como el Family Fest by Hasbro se transforman en la alternativa ideal para entretener a los más pequeños y disfrutar de un momento de conexión en familia.

A diferencia de un show tradicional, el Family Fest es una villa temática interactiva donde los niños recorren siete universos a su propio ritmo y sin límites de tiempo. Al ingresar, cada familia recibe un "Pasaporte Explorador" con la misión de completar desafíos en cada estación para ganar insignias y transformarse en una "Familia Aventurera".

Entre los pasajes temáticos que cuenta el espacio están los destinados a: Peppa Pig, Play-Doh, My Little Pony, Furby, Nerf, Transformers y Monopoly.

¿Cuánto cuestan y dónde conseguir las entradas?

La actividad, que inicia el próximo 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto en Cenco Mall Florida Center, tiene como punto exclusivo de venta el sistema Ticketmaster.

Los precios de las entradas generales van desde los $10.790 (más cargo por servicio). Sin embargo, existen importantes beneficios:

20% de descuento con Tarjeta CMR Banco Falabella: Válido al pagar con la tarjeta en el sitio oficial.

20% de descuento para afiliados a Caja Los Andes: El beneficio permite comprar hasta un máximo de 3 entradas por RUT (hasta agotar stock).

Cabe recordar que los menores de 2 años no pagan entrada y que el recinto contará con comodidades especiales como guardarropía y estacionamiento exclusivo para coches de guagua, por lo que la organización recomienda asistir lo más livianos posible para disfrutar de la experiencia.

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