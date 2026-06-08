Caída histórica en el costo de los alimentos: Precio del pan fue uno de los principales factores

08 jun. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Durante mayo se produjo la mayor caída en los precios de los alimentos para este mes en los últimos 16 años.

Esto luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo registrara una variación de 0,2%, menor a la prevista por el mercado y con cifras relevantes en el comportamiento de los alimentos.

En concreto, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas anotó una baja de 0,8%, con una incidencia de -0,18 puntos porcentuales en el IPC.

Factores que influyeron en el resultado

Mediante un análisis, desde Banco Santander señalaron que el costo de los alimentos vienen mostrando una "desaceleración sostenida" y destacaron que la caída observada durante mayo resulta llamativa considerando el escenario actual de los mercados internacionales.

Una parte importante de este resultado estuvo explicada por la disminución en el precio del pan.

Pese a estar por debajo de los máximos alcanzados en 2022, los precios internacionales del trigo se mantienen por encima de los niveles observados el año pasado.

Además, el banco recordó que los combustibles son un insumo relevante dentro de la estructura de costos de producción del pan. De hecho, durante abril se observaron alzas cercanas al 2% en este producto.

Sin embargo, en mayo se registró una caída que llevó el precio del pan a su nivel más bajo desde fines de 2024. Según el informe, una posible explicación podría estar relacionada con el congelamiento de precios aplicado por algunos grandes supermercados.

Alzas en vivienda y servicios básicos

Mientras los alimentos mostraron retrocesos, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la división de vivienda y servicios básicos registró un aumento de 0,7%, aportando 0,123 puntos porcentuales al IPC del mes.

Desde Santander indicaron que este resultado estuvo asociado principalmente al efecto de los mayores precios internacionales de los combustibles, reflejados en incrementos del gas por red y del gas licuado.