Podría estar en tu bolsillo: El billete por el que los coleccionistas pueden llegar a pagar $100 mil

08 jun. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un coleccionista de monedas y billetes conocido en redes sociales como "Error Coins" pagó 30 mil pesos por un billete de $1.000. Esto generó dudas en el internet del porqué se paga una suma tan alta por algo que tiene como valor nominal un monto tan bajo.

El secreto está en que el papel moneda tiene una "serie baja". En concreto, se trata del ejemplar con el registro DE00000003; es decir, es el tercer billete que se fabricó con las iniciales DE durante el año 2020.

¿Cuándo se vuelve interesante para el mercado?

En su video posteado en Instagram, el coleccionista profundiza: “Si ustedes tienen una serie baja, pero es del 50 hacia arriba, la verdad ya no es tan interesante. De un 50 para abajo sí, pero mientras más baja, más valioso”, detalló.

Si bien le interesan los billetes con series numéricas bajas, reconoce que, en su caso, hasta cuando terminan en 10 son interesantes; ya más allá de ese número es más anécdotico que algo realmente coleccionable.

La importancia del estado de conservación

No obstante, en el mismo video hizo una excepción con un juego de billetes de 1.000, 2.000 y 5.000 pesos que tenían la serie AA000020. El motivo para su compra, según explica, es que se los ofrecieron juntos, en estado "UNC" (sin circular) y todos con exactamente el mismo número.

Por lo mismo, hizo un llamado "esperanzador" para quienes crean tener un ejemplar interesante que esté con numeración bajo del 50: "Si es que tienes algún billete con la serie baja, pero es de un 50 hacia arriba, no me interesa. Si es de un 50 hacia abajo, mándame fotitos, quizá podría llegar a hacerte una oferta interesante dependiendo de la denominación", cerró.

El experto además explica que por una denominación cercana a 001, podría llegar a pagar hasta $100.000.

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