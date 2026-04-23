Detienen a ingeniera de 27 años por robo en casa de La Reina: habría conducido vehículo usado en el delito

23 abr. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de La Reina, Carabineros detuvo a una mujer de 27 años, ingeniera de profesión, por su presunta participación en un robo ocurrido en un domicilio particular, donde habría cumplido el rol de conductora del vehículo utilizado por los autores del delito.

De manera preliminar, las diligencias indican que el vehículo utilizado en el delito pertenecería a su padre.

El hecho ocurrió durante alrededor de las once de la noche del martes en calle Hannover, cuando una trabajadora particular llegó al domicilio y detectó la ausencia de diversas especies, mientras los dueños se encontraban fuera de Santiago.

Según los antecedentes, los autores del delito aprovecharon la ausencia del grupo familiar para ingresar al domicilio, forzando el portón y una de las ventanas, logrando sustraer especies avaluadas en cerca de $6.000.000.

Mujer involucrada en el delito

El fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, indicó que las diligencias realizadas tras la denuncia permitieron individualizar a una mujer de 27 años e ingeniera de profesión, quien fue formalizada por el delito de robo en lugar habitado, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.

Las indagatorias incluyeron la revisión de registros audiovisuales de las cámaras del sector, donde se identificó el vehículo en el que se movilizaban los involucrados, lo que permitió establecer la participación de la imputada quien habría utilizado un automóvil de su padre.

La Mayor Carolina Constanzo de la 16° Comisaría La Reina, señaló: “Se logró la detención de una mujer de 27 años por el delito de robo en lugar habitado (...) Se logró dar con esta mujer, la cual fue detenida y pasó el día de hoy a control de detención”. Y agregó que: "Siguen las diligencias con el fin de recuperar las especies sustraídas, así como con el fin de dar con el resto de la banda".

En paralelo, las pericias siguen en desarrollo bajo coordinación del Ministerio Público, mientras se mantiene la indagatoria para esclarecer completamente la participación de otros posibles integrantes de la banda.

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