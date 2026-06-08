"A TGR ya no le creemos nada": Abogado Iván González explica por qué borró sus videos sobre deudas del CAE

08 jun. 2026 - 18:11 hrs.

El abogado e influencer Iván González, con más de un millón de seguidores en Instagram, se convirtió en blanco de críticas de sus propios adherentes luego de que eliminara de su cuenta los videos en los que explicaba cómo enfrentar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La desaparición del contenido no pasó inadvertida. Varios usuarios le consultaron directamente qué había pasado con los registros, y el profesional salió a responder los cuestionamientos.

La explicación de Iván González

González reconoció abiertamente que había borrado "casi todos" los videos y justificó la decisión señalando que "es una noticia que cambia a cada rato y tanto video de distinta época lleva a confusión". De paso, aprovechó para criticar duramente a la Tesorería General de la República: "Lo único que tengo claro es que a TGR ya no le creemos nada, un día dice una cosa y a la semana hace lo contrario".

El episodio ocurre en medio de la polémica que estalló la semana pasada, cuando numerosos deudores del CAE denunciaron que sus bancos les retuvieron la totalidad del dinero de sus cuentas, como resultado de las acciones de cobro iniciadas por la TGR contra quienes no habían regularizado su situación.

El propio González había abordado este tema con anterioridad, cuando en una consulta pública señaló que pagar o no el CAE dependía de la situación de cada persona: "Si tienes la plata para pagarlo, págalo, porque es plata que te prestaron. Si no tienes plata para pagarlo, no pagues. No es mucho lo que pasa".

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