"Aún no se aclara": Luis Jara se sincera sobre la situación que lo obligó a dejar Estados Unidos

08 jun. 2026 - 16:06 hrs.

En el más reciente capítulo del programa de Mega, Only Friends, el cantante y rostro televisivo Luis Jara abrió un capítulo doloroso de su vida: la salida abrupta de Estados Unidos, país en el que se había radicado desde 2021 y donde vivía en Miami junto a su familia.

Según relató el propio artista en el programa, su situación migratoria cambió de manera drástica a mediados de 2024, cuando fue obligado a regresar a Chile con una prohibición de entrada a territorio estadounidense por diez años.

"Fue un shock"

Al recordar ese momento, Jara no ocultó el impacto emocional que le significó. "Yo creo que fue un shock para mí y sobre todo para mi hijo menor", confesó frente a las cámaras.

El cantante explicó que el origen del conflicto fue una confusión relacionada con un evento benéfico. Según aclaró, sus músicos viajaron a Estados Unidos por un día para tocar en un beneficio, pero las autoridades migratorias lo interpretaron como un ingreso irregular de trabajadores sin permiso laboral.



"Ellos fueron por un día a tocar un beneficio y esa confusión aún no se aclara. Yo no tengo un afán ni soy del tipo de persona que pase por arriba de la ley, pero cuando esto comenzó a salir a la luz pública, es muy difícil para mí explicarlo", sostuvo Jara, visiblemente afectado por el episodio.

El intérprete también apuntó al daño que le generó la forma en que el asunto se difundió públicamente, subrayando que es "doloroso que te digan que no puedes entrar por una circunstancia que tiene que ver con hacerle un beneficio a una fundación".

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