Evento privado al que debía ir sola y un falso viaje a Perú: ¿Qué se sabe de la desaparición de joven que vendía cartas Pokémon?

23 abr. 2026 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

La desaparición de Dominic Camila Olortegui Quispe, joven de 20 años dedicada a la venta de cartas Pokémon en Santiago, dio un giro clave luego que la Policía de Investigaciones (PDI) detuviera a dos personas por su presunta participación en el caso.

Los imputados corresponden a un hombre y una mujer, ambos menores de 30 años, quienes serán formalizados por el delito de homicidio, mientras continúan las diligencias para establecer qué ocurrió con la joven, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Un "evento privado" al que debía ir sola

El rastro de la joven se perdió el 13 de marzo, cuando salió de su casa para asistir a un evento de una supuesta nueva tienda relacionado con su rubro, consignó Canal 13.

Un sujeto identificado como Bastián, quien hoy es uno de los detenidos, habría convencido a la joven de asistir sola a la cita. Una amiga relató que incluso quiso acompañarla, pero Dominic le respondió que no podía porque se trataba de un "evento privado", reservado solo para personas cercanas al dueño de una tienda online.

Extraños mensajes de WhatsApp y un falso viaje a Perú

Tras salir de su casa, Dominic desapareció. Sin embargo, al día siguiente, su madre Vilma Quispe, recibió extraños mensajes de WhatsApp desde el número de su hija, en los que incluso decían que Dominic había viajado a Perú de manera repentina. Posteriormente, la PDI habría confirmado que el teléfono nunca salió de Santiago.

La madre afirmó que la persona que le escribía no supo contestar una "pregunta de seguridad" que solo ambas conocían, por lo que cree que suplantaron la identidad de su hija. Al día siguiente, su madre fue a su departamento y no la encontró. Luego, las cuentas de la joven en redes sociales fueron eliminadas.

Dos detenidos y principal hipótesis

Con esos antecedentes, la investigación avanzó hasta la captura de dos sospechosos vinculados al mismo entorno comercial de la víctima.

Asimismo, el citado medio reveló un dato que podría reforzar la tesis de premeditación: el sospechoso se realizó un cambio de look radical, tiñendo su cabello y cortándolo, acción que habría buscado eludir el reconocimiento de testigos o cámaras de seguridad.

Aunque Fiscalía no ha detallado públicamente toda la evidencia reunida, los detenidos serán imputados por el delito de homicidio, a pesar de que aún no se ha encontrado a la joven.

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