Secuestro de empresario: Policia indaga nueva arista de préstamos informales y teoriza cómo se habría originado el delito

23 abr. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

Se mantiene el operativo por el secuestro del empresario de 84 años ocurrido la tarde del martes en la comuna de San Miguel, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

En medio de las diligencias, surgieron nuevas aristas que pueden dar luces sobre el origen del delito entre las que se encuentran la posible vinculación de la víctima con préstamos informales y el antecedente de que hace dos semanas sufrió el robo de su teléfono celular.

Se baraja que esta información podría haber permitido a terceros acceder a información personal, financiera o incluso médica, elementos que hoy son considerados clave en la investigación.

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Últimos antecedentes

Recientemente, el Delegado Presidencial de la RM, Germán Codina, informó que el empresario estaría en buenas condiciones, lo que confirma que existen comunicaciones entre los captores y su entorno.

Pese a esto, la investigación se mantiene bajo estricta reserva mientras se desarrollan investigaciones y se analizan distintas hipótesis sobre el origen del secuestro.

A la gravedad del hecho se añade la preocupación por el estado de salud de la víctima, quien es insulinodependiente y requiere medicación cada seis horas.

Arista de préstamos informales toma fuerza en la investigación

Entre las líneas investigativas que sigue la Policia de Investigaciones (PDI), surgió una nueva hipótesis que apunta a un eventual vínculo del empresario con préstamos informales.

Este antecedente es analizado como un posible móvil del delito, considerando que podría haber existido algún conflicto previo relacionado con deudas o transacciones de este tipo.

Esta teoría se suma a otras ya consideradas, tales como su situación económica. El empresario de 84 años tenía participación en el rubro ferretero, además de vínculos con el mundo de la hípica, manteniendo 7 caballos junto a su familia.

Según los antecedentes, los captores habrían tenido conocimiento detallado sobre la víctima, lo que refuerza la idea de un seguimiento previo.

En esta línea, se investiga si el robo de su celular que sufrió dos semanas antes facilitó el acceso a datos sensibles, como cuentas bancarias, contactos o antecedentes personales, que habrían sido utilizados para planificar el secuestro.

Así fue el secuestro

El hecho ocurrió cuando la víctima fue interceptada por al menos tres vehículos a pocos metros de su domicilio. En cerca de 30 segundos, fue bajado de su camioneta y trasladado a otro automóvil, mientras uno de los sujetos se llevó el vehículo del empresario, que posteriormente fue abandonado a corta distancia del lugar.

Para el experto Pablo Urquizar, Coordinador Observatorio Crimen (OCRIT), la dinámica del delito evidencia una acción coordinada, con roles definidos y movimientos sincronizados, incluyendo cambios de vehículo para dificultar el rastreo. Estos antecedentes apuntan a la participación de una banda organizada y con experiencia en este tipo de ilícitos.

Al respecto, Urquizar señaló que: La forma de interceptación de la víctima a través de 3 vehículos contra el vehículo del empresario, el posterior secuestro, más el posible móvil extorsivo con la contraprestación en dinero que se exigiría para efecto de la libertad, son dos factores propios de los secuestros extorsivos que materializa el crimen organizado y en ese sentido es parte de la investigación no descartar ninguna arista".

Negociaciones y preocupación por estado de salud

La investigación está a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros, que trabaja en conjunto con la Fiscalía para ubicar a la víctima.

Uno de los principales focos de preocupación es su condición médica, ya que la falta de insulina podría generar complicaciones graves de salud.

Sin embargo, el hecho de que se mantendría estable abre la posibilidad de que los captores hayan previsto su necesidad de insulina, lo que refuerza la tesis de planificación previa.

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