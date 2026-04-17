Prestigiosa marca de zapatos sigue apostando por Chile: Abrió su primer e-comerce de Latinoamérica

17 abr. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida firma británica Dr. Martens debutará oficialmente con e-commerce en Latinoamérica y escogió a Chile como punto de partida, con la finalidad de expandir la marca hacia más personas en nuestro país.

Este hito se enmarca en la estrategia de expansión de la compañía, que ya había concretado su regreso al mercado chileno en 2024 con la apertura de su primera tienda física en Providencia.

¿Cuándo estará disponible en Chile?

La nueva plataforma permite a los usuarios acceder a todo el catálogo de la marca desde el pasado 1 de abril en cualquier punto del país, facilitando la compra de sus icónicos modelos, desde clásicas botas hasta zapatos, plataformas y accesorios.

La inauguración, por su parte, incluye descuentos de bienvenida para los usuarios, reforzando la apuesta por una experiencia de compra moderna, accesible y alineada con su identidad cultural ligada a la música, la moda y el estilo urbano.

"El lanzamiento de nuestro e-commerce en Chile marca un paso importante en nuestro crecimiento. Queremos acercar la marca a más personas y fortalecer la conexión con nuestra comunidad local", señalaron desde la compañía Dr. Martens.

La marca de calzados Dr. Martens es de origen alemán, con más de 70 años en el mercado y popularizada en el Reino Unido. Sus diseños —especialmente las botas de cuero con suela gruesa y costuras amarillas— se convirtieron en un símbolo de identidad y rebeldía.

A lo largo de las décadas, la marca ha estado profundamente ligada a movimientos culturales como el punk, el grunge y diversas subculturas urbanas, siendo adoptada por músicos, artistas y generaciones que buscan expresar individualidad.

¿Cuánto cuestan las Dr. Martens en Chile?

En el mercado chileno, los productos de Dr. Martens varían entre los 40 y 250 mil pesos chilenos:

Botas clásicas: entre $180.000 y $250.000

Zapatos o modelos más bajos: desde $130.000

Plataformas: pueden superar los $250.000.

Accesorios: desde aproximadamente $40.000.

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