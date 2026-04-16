Cencosud congela precios de 1700 productos durante 90 días: Estos son los artículos que no subirán de valor

16 abr. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

En respuesta al aumento del costo de la vida y con el objetivo de aliviar el presupuesto de los hogares en Chile, las cadenas de supermercados Jumbo y Santa Isabel, pertenecientes al grupo Cencosud, han anunciado una serie de medidas comerciales de alto impacto.

A partir del 16 de abril de 2026, ambas compañías pondrán en marcha una estrategia que contempla tanto el congelamiento de precios en una vasta gama de artículos, como rebajas directas en productos de primera necesidad.

Esta iniciativa se extenderá por un periodo de tres meses y busca ofrecer estabilidad económica a los consumidores en un contexto financiero desafiante.

La medida tiene un alcance nacional y se aplica de manera transversal en los distintos canales de venta de las marcas, asegurando que los beneficios lleguen a los clientes sin importar su modalidad de compra.

¿Qué marcas serán parte del congelamiento de precios?

El pilar central de este anuncio es el congelamiento de precios de más de 1.700 productos. Esta restricción de alzas se aplicará específicamente a las marcas exclusivas desarrolladas por Cencosud, entre las que se encuentran Cuisine & Co, Family Care y Home Care.

La garantía de mantener estos precios fijos durante 90 días estará vigente tanto en las salas de ventas físicas de Jumbo y Santa Isabel como en sus plataformas digitales. Lo que incluye los sitios web oficiales y las aplicaciones móviles de ambas cadenas, permitiendo que los usuarios de canales online también accedan al beneficio de ahorro programado.

"El carro imbatible de Santa Isabel"

Según declaraciones de la compañía, esta acción refuerza su compromiso de acompañar a las familias chilenas en los momentos de mayor necesidad, facilitando el acceso a productos de calidad sin el riesgo de variaciones de costo en el corto plazo.

"Servir de forma extraordinaria en cada momento también es acompañar a las familias cuando más lo necesitan... Contribuyendo a aliviar el presupuesto de nuestros clientes con una amplia oferta de nuestras marcas exclusivas”, dijeron desde Cencosud.

"El carro imbatible de Santa Isabel"

Como complemento a la estrategia de precios fijos, la cadena Santa Isabel ha lanzado una propuesta específica denominada "El Carro Imbatible".

Este programa se enfoca en una selección de más de 70 productos considerados fundamentales en la canasta básica de las familias, tales como aceite, arroz, leche, fideos, carne molida, pan fresco y comida para mascotas, además de snacks y bebidas.

Lo distintivo de esta iniciativa es la incorporación de una garantía de precio mínimo. Santa Isabel se ha comprometido a devolver la diferencia de dinero a aquellos clientes que encuentren alternativas similares a un precio menor en otros comercios competidores.

"El carro imbatible de Santa Isabel"

Esta política busca asegurar que los consumidores obtengan efectivamente la opción más económica disponible en el mercado para los artículos de alta rotación.

Con estas acciones, Cencosud busca consolidar su propósito de servicio y cercanía. Al integrar sus líneas de marcas propias con políticas de precios competitivas, las cadenas Jumbo y Santa Isabel pretenden mitigar la presión inflacionaria en los artículos de primera necesidad durante el próximo trimestre.

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