Supermercados han congelado precios ante alza del costo de la vida: Estas son las cadenas que tomaron la medida

10 abr. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

En un escenario marcado por la presión sobre el presupuesto de los hogares, supermercados del país han implementado medidas para contener el gasto en productos básicos.

La primera cadena de supermercados en comunicar la iniciativa fue Tottus, que informó el congelamiento de los precios en productos esenciales de la canasta habitual durante abril y mayo, tanto en tiendas como en canales digitales.

La iniciativa de Tottus para congelar el costo de la canasta básica

A esta acción se sumó recientementea nivel nacional en una medida que durará tres meses, según lo anunciado por la compañía.

La marca ligada al holding de Falabella anunció el congelamiento de precios en más de 70 productos de primera necesidad bajo el programa “Precios protegidos”, que estará vigente durante abril y mayo y que se aplicará en todas sus tiendas y plataformas digitales.

El listado incluye alimentos como pan, huevos, arroz, fideos, legumbres y carne molida, además de productos como harina, azúcar, café, leche, yogurt, queso y aceite. También se consideran artículos de uso cotidiano como detergente, agua purificada y alimentos para bebés.

Revisa aquí el listado completo de productos.

Sebastián Quijada, gerente comercial de la compañía, señaló que la medida busca generar un impacto concreto en el manejo del presupuesto de los clientes al incluir productos que forman parte de la compra habitual. “De hecho, cerca del 80% adquiere al menos uno de ellos, por lo que buscamos acompañarlos con acciones que generen un efecto real”, afirmó.

El congelamiento de precios por parte de supermercados del país ha sido aplicado anteriormente durante la pandemia por Covid-19 y ha vuelto a surgir en distintos periodos, manteniendo o incluso bajando el valor de los productos de la canasta básica.



Las campañas de protección de precios reaparecen en un contexto económico marcado por el alza de los combustibles y el encarecimiento de insumos agrícolas a nivel internacional debido a la guerra en Medio Oriente, factores que han impactado en la subida del costo de los alimentos.

Walmart Chile se suma al congelamiento en alimentos y productos básicos

Bajo una campaña denominada “Precios que no se tocan”, la compañía a cargo de supermercados Líder y el mayorista Super Bodega aCuenta, anunció el congelamiento de precios en más de 2.000 productos esenciales.

La medida que comenzó el 9 de abril se extenderá por tres meses y se aplicará en todas sus tiendas físicas y también a través de su canal digital, alcanzando cerca del 90% del territorio nacional.

Entre los artículos que no subirán de precio durante este periodo se encuentran alimentos básicos como arroz, harina, aceite y legumbres, además de proteínas como pollo, huevos y carne. También se incluyen lácteos, frutas, verduras, pastas y salsas, junto con artículos esenciales como papel higiénico, detergentes, pañales y alimento para mascotas.

A esto se suman artículos de alta demanda en la temporada de invierno, como pellets para calefacción y frazadas.



Otro de los productos centrales dentro del congelamiento de precios es el pan, cuyo consumo en Chile bordea los 90 kilos por persona al año, con un gasto mensual cercano a los $28.000 por hogar.

El vicepresidente comercial de Walmart Chile, Alejandro König, señaló que: “Este carro representa una compra mensual para muchas familias. Lo relevante es que ese monto se mantiene estable, sin cambios, durante los próximos meses. Esa es la señal concreta que estamos dando hoy como compañía”.

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