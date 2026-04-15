Lider cerró una de sus sucursales en Santiago: ¿Cuál fue el local que dejó de operar?

15 abr. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

El supermercado Líder Express de la cadena Walmart, emplazado en Avenida Vitacura 4100, cerró sus puertas el pasado 6 de abril, según pudo constatar Meganoticias.cl.

El cese de las operaciones de dicha sucursal se enmarca en un proceso de transformación del terreno en el cual se encuentra emplazado.

Luego de este cierre, Vitacura conserva un local de la cadena en la sucursal de Buenaventura.

¿Cómo será el proyecto que reemplazará al supermercado?

En el espacio ubicado a pasos del Paseo El Mañío y el centro comercial Lo Castillo, se proyecta el desarrollo de una iniciativa inmobiliaria que busca integrar viviendas, locales comerciales y oficinas en un paño de casi 4000 metros cuadrados.

En el terreno de 3800 metros cuadrados se contempla un proyecto que contará con 98 unidades de viviendas, doce locales comerciales, incluida una cafetería, y 52 oficinas, en un espacio cuyo diseño estará a cargo de MOBIL Arquitectos, oficina reconocida con el Premio Aporte Urbano (PAU) en 2023.

Estas unidades se emplazarán en una construcción que tendrá dos edificaciones principales: "El proyecto está compuesto por un edificio de viviendas económicas de 15 pisos, más un piso retirado y otra torre de oficinas de 8 pisos, ambos unidos por un núcleo central de escalera y otro edificio correspondiente a un local destinado a cafetería de un piso más altillo", informó Indesa, compañía a cargo de la iniciativa urbana.

El desarrollo del proyecto requerirá una inversión de alrededor de 20 millones de dólares y es liderado por la inmobiliaria ligada al empresario Felipe Ibáñez Scott, exsocio de la cadena de supermercados Líder.

En cuanto al terreno, según consignó Diario Financiero (DF), la Dirección de Obras Municipales de Vitacura otorgó recientemente un permiso de edificación a Indesa para avanzar en el desarrollo de la iniciativa. Antes de eso se había aprobado la fusión de los distintos predios que conforman el paño donde se levantará el proyecto inmobiliario.

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