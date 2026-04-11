Motorista pierde la vida en accidente en avenida Kennedy: Costanera Norte informa tránsito suspendido en dirección al poniente

11 abr. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, un motorista perdió la vida tras protagonizar un accidente de tránsito bajo el nudo Lo Saldes del ramal avenida de Kennedy de la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura de la Región Metropolitana.

Debido a este accidente, el concesionario de la ruta informó que el tránsito se mantiene suspendido en dirección al poniente, es decir, en dirección hacia el centro de la capital.

Motorista muere en avenida Kennedy

De acuerdo a la información preliminar, el accidente ocurrió pasadas las 07:00 horas bajo el puente de la avenida Vitacura, la exrotonda Pérez Zujovic, cuando el motorista que transitaba de oriente a poniente chocó contra un muro de contención de la autopista.

Como resultado de este impacto, la persona que conducía la motocicleta resultó con lesiones graves que le provocaron la muerte en el mismo lugar. Personal de emergencias llegó rápidamente, pudiendo comprobar que la víctima correspondía a un hombre.

Personal especializado de Carabineros llegó también hasta la zona para poder recabar antecedentes que permitan esclarecer este siniestro vial. La policía uniformada informó que entregará más detalles de la situación una vez concluya esta etapa.

Tránsito suspendido en Costanera Norte

Debido a los trabajos en la ruta, se indicó que el tránsito está "completamente suspendido en dirección al poniente", por lo que "se está desviando el flujo vehicular en la salida N° 5 B hacia Américo Vespucio".

Costanera Norte pidió en sus redes sociales que los automovilistas "conduzcan con precaución" por la zona, indicando que "se mantiene desvío de tránsito por salida 8-A. Última salida, salida 8-A Andrés Bello/Costanera Sur".

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