El cambio que integrará LATAM para modernizar su flota de aviones

17 abr. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

LATAM continúa avanzando en su estrategia de modernización de flota y experiencias para viajeros; es por esto que se convertirá en la primera aerolínea en incorporar asientos reclinables de un solo pasillo: la denominada cabina Premium Business.

El anuncio se realizó en medio de la Aircraft Interiors Expo, una de las ferias internacionales más importantes de la industria, donde presentaron un adelanto de la nueva experiencia a bordo que incluye la experiencia de los asientos para clase económica y cabina Premium Business.

¿Qué ofrecerán los nuevos aviones Airbus A321XLR?

Configuración de asientos 1-1 con acceso directo al pasillo para todos los pasajeros.

con acceso directo al pasillo para todos los pasajeros. Mayor comodidad y privacidad, similar a los aviones de primera clase.

Pantallas individuales, conexión a Bluetooth y WiFi

Asientos reclinables de un solo pasillo y puerta individual,

¿Cuándo llegarían a Chile?

Los nuevos Airbus comenzarían a llegar en 2027, convirtiéndose en la primera aerolínea en Sudamérica en ofrecer este tipo de experiencias en aviones de pasillo único, las cuales también se incorporan en clase económica.

El anuncio se realizó en medio de la Aircraft Interiors Expo, una de las ferias internacionales más importantes de la industria, donde presentaron un adelanto de la nueva experiencia a bordo que incluye la experiencia de los asientos para clase económica y cabina Premium Business.

Paulo Miranda, vicepresidente de Experiencia y Clientes de LATAM Airlines, señaló que: "El Airbus A321XLR nos permite llevar nuestra propuesta de valor a un nuevo nivel, y elevar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros".

Además, busca mejorar la conectividad entre Sudamérica, ofreciendo un 50% mayor de alcance que otros aviones. En conjunto, es una iniciativa de Latam para modernizar su flota, mejorar la experiencia de sus pasajeros y expandir su red internacional, donde se ha consolidado como el principal grupo de aerolíneas en la región.

A la fecha, LATAM ya cuenta con Wi-Fi en más del 95% de sus aviones de un solo pasillo, principalmente en vuelos nacionales y regionales, beneficiando a más de 18 millones de pasajeros, quienes han utilizado este servicio en más de 260 aeronaves equipadas.

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