El nuevo negocio de Nicolás Massú en Chile: "Fue súper fácil y fluido llegar a acuerdo"

12 abr. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de su paso por el Miami Open, en Estados Unidos, el extenista nacional Nicolás Massú viajó directamente a Santiago para lanzar "Podio Dorado", su nuevo negocio que se suma a un gran porfolio de inversiones ligado al mundo del tenis.

"Podio Dorado"

De acuerdo a El Mercurio, tras dos años de conversaciones, el doble medallista de oro olímpico concretó una inversión junto a la Viña Puntí Ferrer, su red blend de producción limitada y con foco en el mercado interno como "Podio Dorado", entrando así directamente en el rubro vitivinícola que desde hace años lo tentaba.

"A lo largo de la carrera del Nico llegaron muchas propuestas de hacer algo con vino, pero no quiso involucrarse mientras estaba activo, pero ahora que está como entrenador pasa un poco más de tiempo en Chile y eso permitió que pudiera sumarse a este proyecto", relató su hermano Stefano, quien maneja parte de los negocios del exdeportista.

Fue Andrés Puntí, gerente de Finanzas de la viña, fanático del tenis y de la figura de Massú, quien contactó al hermano menor del tenista para concretar el proyecto. La respuesta no se hizo esperar y al poco tiempo se pusieron a trabajar en conjunto.

"Nos presentaron una propuesta, nos gustó y entramos en esta sociedad. Fue súper fácil y fluido llegar a acuerdo", recordó Stefano antes de agregar que "la imagen del Nico está muy relacionada a Chile y el vino también, entonces hay un match directo".

Tras esto, pasaron dos años de trabajo en los que se definieron aspectos como el modelo de negocios, el tipo de vino, etiqueta, nombre, mercado y canal de venta.

"Nicolás viene como tres veces al año a Chile y cuando llega yo le canalizo la información para que todo sea rápido, pero siempre en el margen de lo que uno conoce y maneja, sin aventurarse más allá. Lo nuestro es lo deportivo", explicó el hermano del extenista de 46 años.

Por el momento, la sociedad considera solo un vino, cuyo 10% de utilidades se destinará a una fundación ligada al tenis aún por definir. Sin embargo, los Massú tienen la expectativa de que se trate de un negocio a largo plazo, a diferencia de otros deportistas que han incursionado en el mundo vitivinícola.

"Nicolás al final es una empresa, entonces si se involucra en algo, lo hace en serio, no es para lanzar algo y listo. Aquí está su imagen y por eso es importante tener un buen partner. Todos nos estamos jugando algo aquí", sostuvo Stefano.

Esto es algo que el mismo Nicolás recalcó al señalar que "siempre he sido de procesos largos, como las marcas con las que he estado y que nunca ha sido a corto plazo, entonces si me involucro en algo como ahora es porque me informo y estudio muy bien la propuesta. Creo que puede ir muy bien en el futuro y crecer juntos".

Los otros negocios de Massú

Antes de volver a Chile, Nicolás Massú terminó su trabajo como entrenador del tenista polaco Hubert Hurkacz, por lo que ahora definirá sus pasos a seguir, pero siempre con una meta clara: "Mi prioridad es estar dentro de los mejores entrenadores del mundo".

Pero su carrera como entrenador no es lo único que sostiene al excampeón olímpico, ya que, además de esto y el lanzamiento de "Podio Dorado", cuenta con un amplio portafolio de negocios y una carrera como conferencista motivacional para empresas.

En el ámbito financiero, uno de sus negocios es ser inversionista y embajador en Chile de Waterdrop, una startup austriaca de microhidratación funcional y sostenible fundada en 2016 que es respaldada desde 2023 por el otrora número uno Novak Djokovic y otras figuras del tenis como Sebastian Korda y Andrey Rublev.

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