¿Frente Amplio en la mira? Fiscalía pesquisa testimonio clave de estudiante que apunta a quienes organizaron protestas a Lincolao

22 abr. 2026 - 16:03 hrs.

“Sentí que me querían matar y que no iba a salir viva de esta situación”. Así describió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la compleja escena vivida el pasado 8 de abril, cuando un grupo de manifestantes interrumpió de manera intempestiva la ceremonia de inauguración del año académico en la Universidad Austral (UACh).

A dos semanas del hecho, la investigación a cargo de la fiscal de Valdivia, Alejandra Anabalón, ya arrojó sus primeros resultados. Hasta ahora, figuran tres estudiantes detenidos, quienes fueron formalizados por delitos de atentado contra la autoridad.

En la indagatoria ha sido clave una serie de testimonios de testigos que entregaron antecedentes sobre lo ocurrido en la UACh. En ese listado figura un estudiante que aportó una pista, hasta ahora desconocida, de los hechos y al que Mega Investiga accedió hace un par de días.

Se trata de Mauro Villanueva Ojeda, alumno de Derecho en la Universidad San Sebastián de Valdivia, quien es militante del Frente Amplio e integrante del Frente Estudiantil del mismo partido.

“Participo en el partido político Frente Amplio, donde solo participo como militante. Igualmente, de manera anexa, pertenezco al Frente Estudiantil del partido; esto quiere decir que programamos actividades que van en beneficio de la comunidad”, afirmó el pasado 9 de abril ante funcionarios de la PDI.

Su testimonio es clave, pues entrega pistas de cómo se gestaron las manifestaciones en contra de la ministra Lincolao. Villanueva reveló ante los funcionarios policiales una reunión celebrada días antes de la ceremonia: “El 27 de marzo tuvimos una reunión de partido y en ese momento se habló de que la ministra de Ciencias vendría a Valdivia y que era el momento para manifestarse contra las políticas del gobierno actual”.

Villanueva relató que el día antes de los incidentes recibió un mensaje en un grupo de WhatsApp llamado "FRENTE ESTUDIANTIL LOS RÍOS". El militante del FA aseguró que en la misiva “nos invitaban a participar de la manifestación en rechazo de la ministra Lincolao, debido a los recortes del programa Becas Chile y Gratuidad”. Y agregó: “pero la actitud de la ministra encendió los ánimos y, hasta donde entiendo, se descontroló todo”.

Sin embargo, Villanueva también apuntó al Centro de Estudiantes de Antropología de la UACh como los responsables de organizar la jornada. “Lo que yo sé es que la carrera que citó a la manifestación corresponde a la de Antropología de la UACh, siendo el centro de alumnos de esta carrera el que organizó la actividad”, afirmó.

Mega Investiga consultó a la directiva del Frente Amplio respecto a los antecedentes de estas reuniones, desde donde señalaron que no tenían información al respecto. “Como directiva no tenemos antecedentes de estas declaraciones y lo que sí podemos aclarar es que nuestro frente estudiantil ni ninguna organización del FA participó en la organización de las manifestaciones ocurridas en la Universidad Austral”, señaló a este medio Andrés Couble, secretario general del FA.

Todo sobre Mega Investiga