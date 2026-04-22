No guardes el paraguas: Sistema frontal traerá lluvias y ráfagas de viento en varias zonas este jueves

22 abr. 2026 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

Las condiciones climáticas en Chile presentarán una marcada división este jueves 23 de abril. Mientras la zona central disfruta de una tregua otoñal, el sur y la zona austral del país se preparan para el ingreso de un sistema frontal que dejará precipitaciones de diversa intensidad y un descenso en las temperaturas.

Según los datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes serán las principales afectadas por este fenómeno.

El avance de las precipitaciones en el sur

Para este jueves 23 de abril, en Valdivia se prevé un cielo nublado con lluvia débil tanto durante el día como en la noche, con una máxima de 15°C.

En la Región de Los Lagos, específicamente en Puerto Montt, se espera una jornada gris con cielos cubiertos y chubascos intermitentes.

Los termómetros en la capital regional oscilarán entre una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, por lo que se recomienda a los habitantes tomar precauciones ante el pavimento resbaladizo y la sensación térmica reducida.

Hacia el interior de la Región de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, la lluvia será una constante durante gran parte del día. A pesar de las precipitaciones moderadas, se registrará una máxima de 9°C.

Los expertos sugieren especial atención a la visibilidad en las rutas cordilleranas debido a la nubosidad baja que acompañará al sistema.

Condiciones extremas en la Región de Magallanes

La zona austral enfrentará las condiciones más rigurosas. En el Parque Nacional Torres del Paine, el clima será sumamente inestable, con ráfagas de viento y chubascos que podrían variar rápidamente de intensidad, un comportamiento clásico de la zona durante esta época del año.

Por su parte, Punta Arenas registrará un jueves frío y húmedo. Con una mínima de 4°C y una máxima de apenas 10°C, la capital regional recibirá cerca de 5.2 mm de agua caída.

Lo más relevante para esta zona será el viento, que podría alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, complicando potencialmente el tránsito marítimo y las actividades al aire libre.

¿Qué ocurrirá en Santiago y Valparaíso?

En contraste absoluto con el sur, la Región Metropolitana vivirá un día de estabilidad atmosférica. En Santiago, el cielo permanecerá completamente despejado, permitiendo que la radiación solar eleve la temperatura máxima hasta los 23°C.

Asimismo, en Valparaíso el cielo también estará despejado y los termómetros alcanzarán los 20°C, aunque por la tarde se registrará viento que podría llegar a los 40 km/h.

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