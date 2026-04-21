Jaime Leyton anticipa giro "invernal" en el tiempo y lluvias intensas para la próxima semana

21 abr. 2026 - 15:49 hrs.

¿Qué pasó?

El "veranito de San Juan" o las tardes templadas de este otoño tienen los días contados. Así lo advirtió el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien hizo un llamado a la población para aprovechar las condiciones estables de esta semana antes de que un cambio drástico en el termómetro obligue a sacar toda la ropa de invierno.

Según el experto, el panorama meteorológico experimentará una transformación significativa a partir de la próxima semana, afectando principalmente a la zona centro-sur del país.

El consejo de "Don Jaime": Reparaciones y organización

Leyton fue enfático en que es el momento clave para la prevención en el hogar. "Esta semana es para hacer reparaciones en la casa y ver lo que tiene de ropa para el invierno, porque la otra semana se va a tornar invernal", aseguró el meteorólogo.

El consejo apunta a la revisión de techumbres, limpieza de canaletas y la mantención de sistemas de calefacción, ya que las condiciones permitirán trabajar al aire libre sin mayores inconvenientes hasta el fin de semana.

Lluvias "significativas" del Maule hacia el sur

La mayor preocupación de Leyton radica en la intensidad de los sistemas frontales que se aproximan. El meteorólogo adelantó que el cambio de mes traerá consigo precipitaciones que no serán solo chubascos aislados.

"Llegan las precipitaciones pero más significativas, es decir, fuertes, del Maule hacia el sur", sostuvo el meteorólogo.

Este aviso pone en alerta a las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde el invierno se hará sentir con fuerza de forma anticipada.

Los próximos días en Santiago

Para quienes residen en la Región Metropolitana, el panorama inmediato sigue siendo agradable, ideal para actividades al exterior, aunque con mañanas frescas. El pronóstico detallado para la capital es el siguiente:

Miércoles y jueves: Máximas estables de 22°C, con cielos despejados o nubosidad parcial.

Viernes: El día más cálido de la semana con un tope de 23°C.

Sábado: Comienza un leve descenso, con una máxima estimada de 21°C.

Todo sobre Sistema frontal