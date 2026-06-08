Declaran Alerta Ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: Revisa la restricción vehicular

08 jun. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró Alerta Ambiental para este martes 5 de agosto, debido a las condiciones atmosféricas proyectadas en la cuenca de Santiago.

La medida se adoptó preventivamente por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población en la capital.

Fiscalizaciones para respetar Alerta Ambiental

Para la jornada del lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie y la aproximación de una vaguada. Además, se proyectan temperaturas entre 4°C y 21°C, no existiendo probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la Región Metropolitana.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas decretadas, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, excepto pellets, en toda la región. Esta será fiscalizada por los equipos de la seremi de Salud, municipios y Carabineros.

En tanto, las Quemas Agrícolas, que están prohibidas en toda la RM desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre, serán fiscalizadas por la seremi de Agricultura, en conjunto con los equipos de SAG y CONAF.

La restricción vehicular para este lunes en la Región Metropolitana

Respecto a la restricción vehicular, esta rige para vehículos con sello verde con patentes terminadas en 8 y 9, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

Para vehículos sin sello verde, afecta a los que tienen patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9, fuera del Anillo Américo Vespucio en la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

En el caso de las motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, la restricción será para aquellas cuyas patentes terminen en 8 y 9.

Para el transporte de carga, incluyendo camionetas, la medida rige para los vehículos sin sello verde con patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.

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