Alerta ambiental este viernes en la Región Metropolitana: Esta es la restricción vehícular para este 29 de mayo

29 may. 2026 - 07:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial decretó para este viernes 29 de mayo alerta ambiental para la Región Metropolitana, debido a las adversas condiciones de ventilación en la zona.

La alerta se activó por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, debido a las condiciones atmosféricas adversas y la mala calidad del aire pronosticada para la capital.

Medidas tomadas por la Alerta Ambiental

Aunque se prohíbe el uso de calefactores a leña y derivados de la madera en toda la región, la medida no afecta a los que utilizan pellets.

Por otro lado, es importante recordar que la prohibición de realizar quemas agrícolas, vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, no contempla excepciones.

Los ciudadanos deben abstenerse de usar vehículos con las patentes restringidas y de encender calefactores prohibidos. El cumplimiento de estas normas será vigilado por equipos de la Seremi de Medio Ambiente, en coordinación con los municipios y Carabineros.

Restricción vehícular

En el caso de la restricción vehicular, los automóviles con Sello Verde no podrán circular si sus patentes terminan en 6 y 7 en la Provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Para los vehículos sin Sello Verde, la prohibición rige para todas las terminaciones (0 al 9) al interior del Anillo Américo Vespucio. Fuera de ese perímetro —pero dentro de la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto— la restricción afectará a las patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5.

En cuanto a las motocicletas, en esa misma zona no podrán circular aquellas cuyas patentes finalicen en 6 y 7.

Respecto del transporte de carga, incluidas las camionetas sin Sello Verde, la restricción aplicará para las terminaciones 2, 3, 4 y 5 dentro del Anillo Américo Vespucio. En tanto, los vehículos de carga con Sello Verde no tendrán restricción.

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