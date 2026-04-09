Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones de Chile

09 abr. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso oficial ante la probabilidad de tormentas eléctricas que afectarán a gran parte de la zona central del país. Este fenómeno, originado por una condición sinóptica de baja segregada, se concentrará principalmente en los sectores cordilleranos durante la tarde y noche de este viernes 10 de abril.

Las regiones bajo este aviso son las siguientes:

Según el organismo técnico, el desarrollo de nubes de gran verticalidad podría desencadenar actividad eléctrica acompañada de chubascos aislados en las zonas más altas de la Cordillera de los Andes. Se espera que la mayor intensidad del fenómeno se registre a partir del mediodía, extendiéndose hasta las últimas horas de la jornada.

¿Qué ocurre en la Región Metropolitana?

En la Región Metropolitana, este evento climático ha puesto en alerta a las comunas de la precordillera y cordillera, como San José de Maipo, Lo Barnechea y Las Condes. Las autoridades han advertido que este tipo de núcleos fríos en altura suelen ser erráticos, lo que aumenta la posibilidad de precipitaciones líquidas en sectores donde usualmente cae nieve, elevando el riesgo de escurrimientos en quebradas.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda a la población evitar desplazamientos hacia zonas de montaña o realizar actividades de senderismo durante el viernes. La inestabilidad atmosférica puede generar cambios bruscos en las condiciones locales, dificultando la visibilidad y aumentando el peligro por descargas eléctricas en áreas abiertas.

No se descarta descenso en temperaturas máximas

Para los habitantes de las zonas urbanas de Valparaíso y O'Higgins, aunque el aviso se centra en la cordillera, no se descarta que la nubosidad asociada pueda generar cielos cubiertos y un descenso en las temperaturas máximas. En el litoral, como se mencionó anteriormente, persistirá la nubosidad baja y las lloviznas matinales antes de que el fenómeno cordillerano tome fuerza.

Finalmente, los organismos especializados hacen un llamado a mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar el uso de objetos metálicos o aparatos electrónicos a la intemperie si se encuentra cerca de las zonas afectadas.

Las cuadrillas de emergencia ya se encuentran monitoreando los puntos críticos para reaccionar ante cualquier eventualidad provocada por el agua o la actividad eléctrica.

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