"Es dinero de todos los chilenos": Mulet emplaza a sindicatos de Codelco que llaman a no devolver los bonos

25 may. 2026 - 21:42 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), criticó a los dirigentes sindicales de Codelco que han asegurado que no devolverán los bonos de producción.

Esto tras la publicación del informe y la denuncia sobreestimación de casi 27 mil toneladas de cobre en diciembre de 2025 que habría ocasionado el presunto fraude en las cifras de productividad de la cupífera.

El parlamentario aseguró que "esos dineros pertenecen a todos los chilenos" y advirtió que, de negarse a devolverlos, "van a terminar privatizando Codelco".

La polémica por el dinero de la cupífera nacional

El parlamentario, quien denunció la situación y presentó una querella, declaró: "Me ha causado mucho dolor ver que hay dirigentes sindicales de Codelco que están diciendo que los trabajadores no deben devolver los recursos que recibieron indebidamente por una producción que no existió"

Añadió que dichos dirigentes "están equivocados", acusando que dichas cifras se "inventaron para llegar a determinadas metas, obtener bonos y engañar, en definitiva, al mercado y a la ciudadanía."

En esa misma línea, dejó en claro su posición sobre el asunto que complica a la cupífera nacional: "Debe devolverse el bono, ya que la producción se falsificó para llegar a determinado nivel y poder recibir ese bono”.

"Todos los chilenos son los accionistas de Codelco"

Sobre los resultados de producción del gigante público del cobre, Mulet sostuvo: "En los últimos años no ha estado bien, hay que decirlo. Tiene una de las producciones más caras, dificultades en la productividad y una serie de cálculos mal hechos como el del edificio corporativo".

Además, explicó que "hace una década se prometió una producción de 2 millones de toneladas para este año y estamos en 1,3 toneladas y sigue bajando (...) Hay problemas en Codelco, tenemos que defenderlo. Y hay que devolver esos recursos porque no hubo la producción que se sobreestimó", reafirmó.

En ese sentido, emplazó directamente a parte de los dirigentes: "A los que están diciendo que deben quedarse con el dinero los trabajadores, están equivocados, esos dineros pertenecen a todos los chilenos que son los accionistas de Codelco."

Y agregó: "Si no lo hacen, van a terminar privatizando. ¿De qué manera vamos a proteger Codelco si no se están haciendo las cosas bien?"

Por último, Mulet enfatizó que "además nos hemos enterado por la prensa que hay dirigentes sindicales que llegaron a un acuerdo con la compañía para ascensos exprés. No todos, sólo algunos sindicatos, pero eso no me parece correcto tampoco y hay que decirlo".

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