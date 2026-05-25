"Hay que tratar de dar vuelta a la página": Ministro Mas aborda devolución de bonos de trabajadores de Codelco

25 may. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

La polémica por la sobreestimación de la producción en Codelco está afectando directamente a los trabajadores, ya que más de 6 mil de ellos deberán devolver bonos recibidos por cumplimiento de metas.

El escenario ya generó resistencia en parte de los sindicatos, mientras que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció en Radio Infinita que la situación ha impactado el ambiente dentro de la estatal.

¿Qué dijo el biministr Mas sobre el bono?

El secretario de Estado abordó el caso en medio de cuestionamientos sobre las cifras de producción que habrían servido de base para el pago de incentivos.

“A ver, nosotros somos accionistas de Codelco, hay un gobierno corporativo que hace su trabajo... Lo que nos preocupa a nosotros es que la administración de Codelco sea transparente, sea eficiente, que el gobierno corporativo tome las medidas necesarias para resguardar este activo que es de todos los chilenos”, sostuvo el ministro.

El debate por los bonos y la eventual devolución

La controversia se instaló luego de que se conociera que los bonos fueron pagados en un contexto de sobreestimación de la producción, lo que abrió la posibilidad de exigir la devolución de esos recursos a trabajadores que recibieron el incentivo por cumplimiento de metas.

Consultado sobre si la sobreestimación tuvo como finalidad el pago de bonos, Mas evitó pronunciarse sobre eventuales responsabilidades o motivaciones detrás de lo ocurrido. “La intencionalidad no soy yo quien tiene que juzgarla”.

En medio de la discusión, uno de los puntos que ha generado mayor inquietud es el efecto que esta situación puede tener en los trabajadores, considerando que muchos de ellos no tienen responsabilidades en la sobreestimación de la producción y que aun así podrían verse en un escenario en el que tendrían que devolver el dinero.

Al ser consultado sobre si esto ha impactado el clima interno de Codelco, Mas reconoció: "que se esté conversando en la prensa de tu empresa, así como se ha estado conversando, sin duda que afecta el clima interno, no te podemos decir lo contrario. Es por eso que hay que tratar de dar vuelta a la página. Hoy día se cumple un hito relevante y es el momento que el gobierno corporativo empiece a liderar todos los procesos y cambios que hay que implementar con urgencia en Codelco”, afirmó.

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