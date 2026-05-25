"Perdí las ganas de vivir": Camilo Huerta cuenta su verdad tras el quiebre con Marité Matus
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Camilo Huerta rompió el silencio y se quebró tras hablar sobre el abrupto fin de su matrimonio con la influencer Marité Matus.
El personal trainer se mostró visiblemente afectado al recordar el mediático quiebre. "Yo tenía mi casa, mis cosas. Y ver que a los 41 años perdí todo…", expresó profundamente emocionado.
"Perdí las ganas de vivir"
La confesión de Huerta fue escalando en dramatismo al referirse al complejo proceso psicológico que enfrentó tras la separación, reconociendo que el golpe emocional lo dejó sin motivación. "Le había perdido un poco el sentido a la vida (...) Perdí las ganas de vivir", admitió en medio de un adelanto de una conversación en el reality de Canal 13.Ir a la siguiente nota
En esa misma línea, contó la estrategia que utiliza en su día a día para sobrellevar la pena cuando está con otras personas. "Todo lo trato de tapar con risas, con alegría, con positivismo… pero de repente estoy reventado por dentro", se sinceró.
Motivo del quiebre
También, se refirió brevemente a los motivos que sellaron el fin de su matrimonio con la influencer: “Ella sabe perfectamente lo que pasó en esa casa, lo que vivimos nosotros”, y dejó pistas del complejo panorama que vivió durante sus últimos días la pareja.
Finalmente, el preparador físico recordó el frío y abrupto instante que selló el fin de la relación: "Me dijeron que no volviera más a la casa, que se acabó todo esto. Y se acabó".
