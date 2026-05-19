Camilo Huerta reveló la millonaria pensión que Arturo Vidal le pasa a Marité Matus cada mes

19 may. 2026 - 22:08 hrs.

Camilo Huerta y Marité Matus protagonizaron una de las separaciones más mediáticas en el último tiempo. Luego de la ruptura, ambos han tenido intercambios de palabras e, incluso, acusaciones de infidelidad.

Por su parte, Camilo Huerta optó por ingresar a un reality televisivo, espacio en el que dará a conocer una inédita información: el monto de pensión que recibe la empresaria por parte de Arturo Vidal, con quien tuvo tres hijos.

Camilo Huerta revela la millonaria pensión que recibe Marité Matus

En un adelanto del reality, el preparador físico explicó que su problema con Marité vino porque ella está acostumbrada a un determinado nivel de vida. "Vienen de ambientes muy precarios y después con la plata se tergiversa todo", contó.

Sobre la millonaria pensión que Arturo Vidal le paga a Marité Matus, Huerta afirmó: "¡Es utópico! Se echan 200 o 300 millones en el casino en una noche fácilmente".

"Ella conmigo tenía un hombre que no sale a carretear, que no la engaña, que está con su familia, pero que quizás no le daba los $90 millones de pensión", contó Camilo Huerta sobre la cifra que recibía su exesposa por parte de Vidal.

Este martes, Arturo Vidal debió devolver $35 millones, de un total de $50 millones, que se le habían entregado posterior a la sustracción de dinero de la caja fuerte de una casa de cambio.

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