Descuentos de hasta $5.000 en gas: Caja de Compensación La Araucana entrega beneficio para afiliados

25 may. 2026 - 12:41 hrs.

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el aumento en el uso de calefacción durante los meses de otoño e invierno, Caja de Compensación La Araucana anunció descuentos en cargas de gas para apoyar a sus afiliados.

¿A quiénes está dirigido el beneficio?

Todos los trabajadores y pensionados afiliados a Caja de Compensación La Araucana pueden acceder a estos descuentos.

Las rebajas en la práctica: Lipigas y Gasco

Los afiliados pueden acceder a descuentos concretos en sus compras de gas. A través del convenio con Lipigas, los trabajadores afiliados obtienen rebajas de $1.000 en cilindros de 5 kg, $2.500 en 11 kg, $3.000 en 15 kg y $5.000 en 45 kg.

En el caso de los pensionados afiliados, los descuentos con Lipigas son de $1.000 en 5 kg, $3.000 en 11 kg, $3.500 en 15 kg y $5.000 en 45 kg. Además, los afiliados cuentan con un beneficio especial en Gasco, que considera $1.000 de descuento en cargas de 5 kg, $2.500 en 11 kg, $3.000 en 15 kg y $5.000 en cargas de 45 kg.

Cómo solicitar el descuento paso a paso

Para obtener la rebaja con Lipigas, las cargas se pueden solicitar vía telefónica al 600 600 6200 o en línea a través de sus canales. Para consultas sobre el beneficio con Gasco, se puede contactar a su servicio al cliente al 600 822 22 22. Para cualquier duda general, los afiliados pueden llamar a La Araucana al 600 422 8100 o visitar el sitio web oficial www.laaraucana.cl para conocer los detalles y condiciones.

Límites y condiciones a considerar

Es importante tener en cuenta que el beneficio tiene un máximo de dos compras mensuales por RUT afiliado, tanto para Lipigas como para Gasco. Además, esta promoción no es acumulable con otros descuentos y/o promociones vigentes.