"No entiendo lo malo": Mayte Rodríguez sale en defensa del romance entre Kika Silva y viudo de Javiera Suárez

25 may. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

Mayte Rodríguez, conocida actriz nacional, salió en defensa de Kika Silva por su romance con Cristián Arriagada, doctor y viudo de Javiera Suárez, esto porque las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia la comunicadora tras la confirmación de su relación.

Ante la ola de críticas, la hija de Carolina Arregui decidió dar un espaldarazo a su amiga y utilizó sus redes sociales para cuadrarse con la pareja. La actriz aprovechó un posteo para responder al juicio público, asegurando tener un lazo cercano con ambos involucrados.

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“Yo soy amiga de las dos”

En la antes nombrada publicación de Instagram, Rodríguez dejó el siguiente mensaje: "Permiso, yo soy amiga de las dos. Y creo... Humilde opinión, para ser feliz y que sea genuino y honesto. Está perfecto. No entiendo lo malo... a quien criaron de esta manera en este siglo. Lo veo hermoso", escribió.

El comentario de la actriz es una respuesta, entre otros, a lo que hablaron en el programa Zona de Estrellas, donde Adriana Barrientos y Hugo Valencia comentaron que "con las parejas de los amigos no… ni ahora ni nunca", en reacción a la foto posteada por el doctor que confirmó el romance.

Debate por la relación

Como era de esperarse, los dichos encendieron un intenso debate entre los usuarios de la plataforma.

Mientras algunos apoyan sus dichos argumentando que el cirujano lleva años viudo y tiene derecho a rehacer su vida, otros mantuvieron una postura estricta en torno al respeto del círculo cercano y a los códigos de amistad que se deben resguardar, sobre todo considerando que el médico es el padre del único hijo de la recordada periodista.

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