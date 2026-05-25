"¡Es pequeño! ¡Es azul!": así es el nuevo pulpo descubierto en las Galápagos

25 may. 2026 - 12:11 hrs.

"¡Es pequeño! ¡Es azul!": en la radio que retransmite sus comentarios, los científicos de la Charles Darwin Foundation (CFD), que controlan a distancia un submarino equipado con una cámara, no ocultan su emoción. A 1.773 metros de profundidad, el aparato acaba de detectar un sorprendente ejemplar de pulpo.

El descubrimiento en las aguas profundas de las islas Galápagos es más que una simple observación. Se trata de una nueva especie de pulpo, azul como el océano y tan pequeño como una pelota de golf, cuyo hallazgo permitirá ampliar los conocimientos sobre su asombrosa familia zoológica, la Megaleledonidae, que hasta ahora se creía endémica del océano Austral, al otro lado del continente.

El viaje a Chicago y los secretos del espécimen

"Enseguida comprendí que era especial", cuenta Janet Voight, especialista en invertebrados del Field Museum de Historia Natural de Chicago, a quien consultaron los expertos de la CFD. El interés de Voight se despertó porque "el pulpo más cercano en cuanto a tamaño suele vivir frente a las costas de Uruguay, en el océano Atlántico".

Tras capturarlo y enviarlo a Chicago, los científicos decidieron escanearlo con rayos X para descubrir sus secretos sin dañarlo. El pequeño pulpo azul, bautizado "Microeledone galapagensis", posee "pequeños tentáculos robustos, provistos de una sola fila de ventosas, lo que lo distingue de la mayoría de los pulpos que conocemos", apunta Voight.

Además, se diferencia por su coloración: "claro en la parte dorsal, pero su parte ventral es de un violeta muy oscuro". Este patrón le ayuda a protegerse, cubriendo con su membrana oscura a las presas que emiten luz para no atraer depredadores.

Encontrar un pulpo desconocido, sin embargo, no es algo raro. "A menudo se encuentran en aguas profundas", dice Voight, quien vio otro en diciembre de 2023. Sus trabajos sobre el pulpo azul fueron publicados en la revista Zootaxa.

"Tenía miedo de manipularlo"

La emoción del descubrimiento en alta mar se transformó en una reverencia casi temerosa en el laboratorio. Al recibir el espécimen conservado en un frasco con formol, Voight afirma que pensó: "Dios mío, qué hermoso es".

El siguiente paso para describir una nueva especie suele ser abrirla con un bisturí, pero la belleza y fragilidad del pequeño pulpo la detuvieron. "Tenía miedo de manipularlo porque temía dañarlo", confiesa la investigadora, resumiendo el delicado equilibrio entre la curiosidad científica y la preservación de un hallazgo único.