"El vínculo entre ambos no se romperá": Facundo González confirma fin de su relación con Oriana Marzoli

25 may. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Facundo González anunció el fin de su relación con Oriana Marzoli. De esta manera, se confirmó el término de un romance de dos años que comenzó en un reality de la televisión chilena.

Si bien el modelo argentino ratificó el quiebre con la venezolana, en su publicación da a entender que la historia terminó en buenos términos, destacando el aprendizaje y los momentos felices que vivieron juntos durante este tiempo.

El mensaje que confirma el fin de la relación

"Queremos compartir con ustedes que hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja con Ori, cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor", fue parte del mensaje publicado en redes sociales por el argentino para confirmar la noticia.

En esa misma línea, el trasandino aseguró que el vínculo entre ambos no se romperá de forma definitiva, sino que se transformará. "Aunque nuestros caminos como pareja se separan, el cariño y la relación amical se mantendrá. Fueron dos años de momentos muy felices y una relación muy sana", añadió.

Finalmente, el galán argentino realizó una petición a sus seguidores: respeto por su intimidad. Además, agradeció a todas las personas que siempre tuvieron comentarios positivos hacia la pareja.

De momento, no ha existido ningún comentario por parte de la venezolana, quien en sus últimas historias de Instagram se ha mostrado disfrutando del tenis, específicamente de Roland Garros, que se disputa en Francia.

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