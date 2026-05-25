"Nadie te regaló nada": Hijo de Patricio Laguna y Yanina Halabi debutó en las inferiores de Colo Colo

25 may. 2026 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

El hijo de Patricio Laguna y Yanina Halabi debutó con éxito en las divisiones inferiores de Colo Colo. A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la conocida modelo e influencer compartió la noticia y se mostró visiblemente emocionada por el importante logro deportivo del menor de edad.

"Patito", como es conocido por sus cercanos, hizo su estreno oficial en la categoría Sub-15 del Cacique, enfrentando a Santiago Wanderers en un encuentro que terminó con una goleada por 5-0 a favor del cuadro albo.

"Mi corazón explota"

La expareja de Patricio Laguna no pudo ocultar su orgullo por el debut de su hijo, y reflejó su sentir con un potente texto en la plataforma digital: "Hoy mi corazón explota de orgullo. Verte debutar con Colo Colo en la Sub-15 y hacerlo después de tanta perseverancia, disciplina y esfuerzo (que nadie se imagina todo lo que hiciste), me emociona profundamente", señaló.

Sin embargo, Halabi también aprovechó la oportunidad para dejar entrever lo difícil que fue para el joven llegar a esta instancia en su novel carrera futbolística, y aseguró que el mérito es del jugador. "Nadie te ha regalado nada, todo lo has conseguido con trabajo y constancia", agregó en el posteo.

El principio de "cosas maravillosas"

"Un día que, sin duda, quedará para siempre marcado en tu historia futbolística", añadió respecto al logro de su hijo. Finalmente, la modelo dejó en claro el apoyo incondicional hacia su hijo en esta etapa que recién comienza: "Estoy demasiado orgullosa de ti, de la persona y del jugador en el que te estás convirtiendo. Este es solo el comienzo de cosas maravillosas", sentenció.

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