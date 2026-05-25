Expareja de "El Gitano" conmueve las redes con emotivo mensaje a casi 5 años de su muerte: "Ese cariño es lo que más perdura"

25 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué te parece?

La expareja de Claudio Valdés, conocido popularmente como "El Gitano", quien falleció hace casi cinco años en un accidente automovilístico en la Autopista Concepción-Talcahuano, en la Región del Biobío, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en lo que habría sido el cumpleaños número 34 del artista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Fernanda Toro, madre del hijo que tuvo con el intérprete, subió una sentida dedicatoria acompañada de íntimas postales. La publicación, que rápidamente conmovió a los fanáticos de la música nacional, estuvo marcada por la madurez y el profundo respeto hacia el recuerdo del cantante.

"No pienso en lo que fuimos"

"Hoy 23 de mayo el padre de mi hijo, Claudio Valdés 'El Gitano' hubiese cumplido 34 años", comenzó escribiendo. Su mensaje continuó con una potente reflexión: "Aunque la vida nos llevó por caminos separados, hoy no pienso en lo que fuimos, sino en lo que siempre serás: el papá de mi hijo y una persona que formó parte de mi historia".

El recuerdo de “El Gitano”

Asimismo, Toro aprovechó la instancia para agradecer el genuino amor que el finalista de Talento Chileno siempre le entregó a su hijo, cerrando su dedicatoria con un "abrazo desde aquí". "Gracias por el tiempo que compartimos, y sobre todo por el amor que siempre le diste a nuestro niño. Sé que lo querías con toda tu alma, y ese cariño es lo que más perdura", añadió.



Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue una de las postales compartidas, la cual es un montaje digital que recibió por parte de una seguidora del músico. En ella, se simula un abrazo entre el cantante y su primogénito en la actualidad.

"La segunda foto me la envió una fan de Claudio, donde se ve a Claudio y nuestro hijo como si fuera en estos tiempos, aunque nuestro hijo ya tiene 15 años", explicó Fernanda sobre el adolescente, quien hoy mantiene vivo el recuerdo de su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernanda Toro (@fernandatoro_a)

Todo sobre Famosos chilenos