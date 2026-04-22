Hija de Iván Zamorano sorprende al mostrar a su pareja en romántico viaje por Boston: ¿Quién es?

22 abr. 2026 - 16:46 hrs.

Mía Zamorano, hija del exfutbolista Iván Zamorano y de María Alberó, compartió recientemente una serie de fotografías de carácter romántico en sus redes sociales, donde aparece disfrutando de distintos panoramas y lugares pintorescos en la ciudad de Boston, en Estados Unidos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la aparición de su pareja, una figura que hasta ahora se mantenía relativamente desconocida.

¿Quién es su pareja?

Se trata de Duarte, creador de contenido e influencer español. Ambos hicieron pública su relación en diciembre de 2025, luego de compartir diversos registros de un viaje a Marruecos, país que visitaron junto a amigos.

Según se aprecia en sus redes sociales, Duarte se define como director creativo y actualmente trabaja vinculado a proyectos de moda y marketing digital, colaborando con marcas como wearmolly.es y m4agency. Su cuenta supera los 13 mil seguidores.

Mía Zamorano Instagram

Las fotos románticas de Mía Zamorano

La hija del exseleccionado nacional publicó el post en su cuenta personal de Instagram con el mensaje: "A day in bostonn", acompañado de varios emojis de corazón rojo.

En una de las imágenes se observa al joven conduciendo un vehículo, mientras que en otras aparece Mía caminando por distintos paisajes de la ciudad.

Entre las reacciones destacaron los comentarios de su círculo cercano. Su padre escribió: "Hermoso viaje hija, te amo", mientras que su madre respondió con corazones rojos en señal de cariño. También reaccionó su hermana, Blu Dumay.

"Hermosa", "Cuties" y "Miss you" fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.