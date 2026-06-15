Marcel critica dichos de Quiroz sobre administración de Boric: "No recuerdo un ministro de Hacienda usando ese tipo de lenguaje"

15 jun. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a los cuestionamientos sobre el manejo fiscal del gobierno del expresidente Gabriel Boric y descartó que durante su administración se hayan vaciado los fondos soberanos del Estado.

La polémica surgió luego de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmara en una entrevista con Diario Financiero que "todo el mundo sabe que esa deuda que está mostrando se obtuvo vaciando los fondos soberanos, llevando el capital de trabajo del Estado a cero, y dejando la caja en cero, o sea, administrando en los últimos meses como si fuera un quiosco".

Ante estas declaraciones, Marcel cuestionó tanto el contenido como el tono de las críticas en el programa "Más que números" de Radio Infinita.

Marcel cuestiona el lenguaje utilizado

"La verdad es que no recuerdo algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje. Lo que a mí me sorprende es el tema del vaciamiento de los fondos soberanos, porque las estadísticas del Ministerio de Hacienda muestran que eso no es así", dijo el exministro.

"Entre diciembre del 2022 y diciembre del 2025, los fondos soberanos, que son básicamente dos, el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, aumentaron", aseguró.

"No pasó nada con los fondos soberanos"

Durante sus declaraciones, Marcel insistió en que los datos oficiales contradicen las acusaciones sobre un supuesto deterioro de los fondos soberanos.

Consultado sobre qué ocurrió posteriormente con esos recursos, el exsecretario de Estado respondió que "no pasó nada con los fondos soberanos".

De esta manera, rechazó las afirmaciones respecto de que el Gobierno anterior hubiera dejado las cuentas fiscales sin recursos disponibles y defendió la evolución de los fondos durante el período comprendido entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025.