Parisi respalda acusación contra Nicolás Grau y apunta a Mario Marcel: "Calculó mal todos los presupuestos del Gobierno de Boric"

11 jun. 2026 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, respaldó la acusación constitucional presentada contra el exministro de Economía y Hacienda, Nicolás Grau, y aseguró que las responsabilidades por las cuestionadas proyecciones fiscales del Gobierno no recaen únicamente en él.

En entrevista con Radio Infinita, el economista apuntó directamente al exministro de Hacienda Mario Marcel, a quien responsabilizó por una serie de errores en estimaciones económicas realizadas durante el pasado Gobierno.

Parisi respalda acusación contra Grau

Consultado sobre la acusación constitucional impulsada por parlamentarios de oposición, Parisi sostuvo que probablemente los diputados de su partido respaldarán la iniciativa.

"Creo que sí se debe apoyar, pero es una decisión de los diputados. Lo más probable es que vayan a votar en bloque y creo que al menos en la Cámara de Diputados la votación va a ser positiva contra Grau", afirmó.

Sus críticas a Mario Marcel

En la misma línea, Parisi afirmó que la responsabilidad por las diferencias entre las proyecciones fiscales y los resultados efectivos no corresponde exclusivamente a Nicolás Grau y apuntó al exministro Mario Marcel.

"¿Sabés quién calculó el Transantiago? Marcel, y lo calculó mal. ¿Sabés quién calculó el CAE y lo calculó mal? Marcel. Marcel calculó mal todos los presupuestos del Gobierno de Boric", sostuvo.

Además, aseguró que durante los últimos años existieron errores reiterados en las estimaciones económicas realizadas por el Ejecutivo. "Lo sabíamos, lo dijimos mil y una vez", afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Infinita (@radioinfinita)

Críticas a embargos por cobros del CAE

Durante la conversación, Parisi también abordó la polémica por los embargos a cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). El economista reiteró que, a su juicio, nunca existieron recursos suficientes para concretar una condonación masiva de la deuda estudiantil y cuestionó la forma en que se han realizado las cobranzas.

"Yo habría congelado la plata de los deudores, no quitarla, y les digo que en los próximos cinco o diez días vayan a regularizar su situación (...) No puedes quitarle la plata de un manotazo a la gente", argumentando que muchas personas podrían necesitar esos recursos para cubrir gastos esenciales como arriendos, tratamientos médicos o pagos urgentes.

Todo sobre Política