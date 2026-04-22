"Él no está aquí para defenderse": Hija de Bonvallet rompe el silencio y cuestiona a podcast que aborda la vida su padre

22 abr. 2026 - 12:25 hrs.

La concejala de Ñuñoa e hija del exfutbolista y comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, Daniela Bonvallet, publicó en sus redes sociales un documento familiar en contra de un podcast que recientemente aborda la vida de quien fuera mediocampista de La Roja.

En la declaración, la familia expresó su molestia por el tratamiento del tema y la falta de contacto previo por parte de los realizadores.

Carta familiar apunta a información “que no es verdad”

Parte del comunicado señala que en la familia Bonvallet “hemos visto cómo se vuelve a hablar de la vida de nuestro padre en un podcast para el cual nunca fuimos contactados ni considerados”.

"Más duele escuchar cosas que no son verdad, por parte de personas que hablan de él cuando él no está aquí para aclarar ni defenderse", se lee en el documento.

El texto concluye con una advertencia: "Como familia seguiremos los caminos que sean necesarios para resguardar su memoria y legado", firmado por los integrantes de la familia de Eduardo Bonvallet.

Daniela Bonvallet rompe el silencio

Junto con compartir la carta, Daniela Bonvallet se refirió directamente al podcast —cuyo nombre decidió mantener en anonimato— para defender la memoria de su padre.

"Sé que para muchos mi papá fue mucho más que una figura pública. Fue cercano, fue auténtico, fue alguien que marcó y acompañó a muchas personas. Y eso, de verdad, lo agradezco. Me emociona saber cuánto lo quisieron y lo siguen queriendo", partió señalando.

"Su partida me dejó una herida que nunca se ha cerrado. Por eso, ver cómo su historia vuelve a exponerse sin haber sido consultados ya es difícil. Pero más difícil aún es escuchar relatos y opiniones que faltan a la verdad, dichos por personas que hablan de él… cuando él no está aquí para responder, para aclarar, para defenderse", agregó.

“Se trata de hacerlo con respeto”

La concejala enfatizó que su postura no apunta a impedir que se hable de su padre, sino a exigir respeto en el tratamiento de su historia.

"No se trata de dejar de hablar de él. Se trata de hacerlo con respeto. De no olvidar que hay límites humanos que no deberían cruzarse. Hoy hablo desde el dolor, no desde la rabia".

Finalmente, reiteró que la familia evalúa posibles acciones: "Porque su memoria no es solo una historia pública: es parte de mi vida. Como familia, estamos evaluando los caminos necesarios para resguardar su memoria", concluyó.