"Decidiste irte en uno de los días que más amabas": Hija de Eduardo Bonvallet le hace homenaje a 9 años de su partida

18 sept. 2024 - 13:15 hrs.

Hoy, miércoles 18 de septiembre, se cumplen 9 años del fallecimiento del futbolista y comentarista deportivo, Eduardo Bonvallet, quien decidió quitarse la vida en el 2015 en un hotel de la comuna de Providencia, región Metropolitana.

Para recordar su legado, la hija del deportista y actual concejala por Ñuñoa, Daniela Bonvallet, compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se ven algunos momentos televisivos y radiales que protagonizó su padre. Además, al final del clip, se adjuntaron algunas fotografías del denominado "Gurú".

El homenaje de Daniela Bonvallet a su padre

La actual concejala de Ñuñoa partió escribiendo que "ya son 9 años, el tiempo pasa rápido y la vida con él. 9 años de esa última conversación donde creí de verdad estabas mejor y que no querías arriesgarte a perder tu trabajo... 9 años de ese día que borraría de mi historia y todo lo que vino después".

"Te extraño papá, me haces falta, todos y cada uno de los días que han pasado. No hay día que no me pregunte: ¿Qué haría mi papá? Cuando me enfrento a una situación por muy simple que sea. Necesito escucharte, abrazarte, sentirte...", sigue el mensaje de Daniela Bonvallet.

Después, recalcó que "solo espero que estés tranquilo, que veas que tus hijos estamos bien, que Chile no te olvida y tal como lo dijiste “seré leyenda”... ¡Lo eres! Y de las más lindas. Decidiste irte en uno de los días que más amabas y espero que llegue el día en que pueda volver a celebrar como lo hacíamos juntos".

"Infinitas gracias a todos los que me mandan su cariño, fotos que lo están visitando, que lo honran de alguna manera. Es una linda forma de sentir que el 'Gurú' sigue presente en nosotros y así será por siempre. Este vídeo es un regalo para ustedes, una forma de agradecer por tanto, tanto, cariño hacia mi papito", cerró su texto.

"¡Un crack! ¡Una leyenda! No lo olvidamos y sus palabras más presentes que nunca. Un abrazo", "nadie como él. Abrazos al cielo, 'Guru'", "lo máximo, es un genio, mis respetos infinitos para un grande. Te amamos y cuidamos a tu 'Danielita' querida", son algunos de los mensajes que recibió la hija de Eduardo Bonvallet.

Mira la publicación que hizo Daniela Bonvallet para recordar a su padre

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Bonvallet Setti (@bonvalletdaniela)

