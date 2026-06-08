Blu Dumay se coronó como la gran ganadora de "El Internado" tras una emocionante final de cocina extrema

08 jun. 2026 - 07:34 hrs.

La competencia más intensa de los últimos meses llegó a su fin este domingo 7 de junio. Después de ocho meses de desafíos físicos, pruebas de ingenio y exigentes retos culinarios, Blu Dumay se coronó como la gran ganadora de "El Internado", obteniendo el reconocimiento como la graduada con honores del reality.

En una final marcada por la presión, el cansancio y la emoción, cinco participantes lucharon hasta el último minuto para conquistar al jurado y quedarse con el máximo premio.

La jornada estuvo llena de obstáculos físicos, platos de alta complejidad y momentos de tensión que mantuvieron en vilo a la audiencia.

Una final que combinó cocina, resistencia física e ingenio

Los finalistas Agustina Pontoriero, Natalia "Arenita" Rodríguez, Luis Mateucci, Tom Brusse y Blu Dumay enfrentaron una competencia de alto impacto que puso a prueba tanto sus habilidades culinarias como su capacidad física.

El desafío consistió en preparar un menú de tres tiempos compuesto por una entrada de salmón con emulsión de maracuyá, un plato de fondo de chuletón de cerdo con salsa Robert y un postre de trufas de pistacho.

Sin embargo, antes de cocinar, los participantes debieron obtener los ingredientes esenciales superando una serie de obstáculos, entre ellos escalar estructuras, atravesar ratoneras, memorizar secuencias numéricas y resolver complejos rompecabezas, todo dentro de un límite de 120 minutos.

Furia y Otakín reaparecieron para apoyar a sus favoritos

La gran final también contó con la presencia de dos de los exparticipantes más recordados del programa: Furia Scaglione y Otakín, quienes comentaron sus expectativas sobre el desenlace de la competencia.

Furia manifestó su deseo de que una mujer se quedara con el triunfo y destacó especialmente el desempeño de Blu durante toda la temporada. Además, aseguró que esperaba ver a Arenita demostrar toda la fortaleza que la llevó a mantenerse en competencia durante meses.

Por su parte, Otakín dejó en evidencia que sus diferencias con Natalia Rodríguez siguen vigentes y confesó que apostaba por Luis Mateucci como ganador. Incluso bromeó asegurando que, de haber llegado a la final, difícilmente habría podido completar la exigente prueba física.

El menú de Blu conquistó al jurado

Una vez encendidos los fuegos de las cocinas, comenzó la etapa decisiva. El agotamiento acumulado por las pruebas previas se hizo sentir y varios participantes enfrentaron complicaciones durante la preparación de sus platos.

Tras la degustación, los jueces Yann Yvin, Pablo Albuerne y Luciano Mazzetti coincidieron en destacar el trabajo de Blu Dumay. Su menú recibió elogios por la presentación, la precisión en los cortes del salmón, el equilibrio de sabores y la correcta ejecución de cada preparación. Yann Yvin incluso lo calificó como un "gran menú".

En contraste, algunos de sus competidores fueron cuestionados por errores relacionados con el exceso de aceite, la falta de salsa o detalles de ejecución que terminaron siendo determinantes al momento de evaluar.

Emoción, lágrimas y una merecida victoria

La final también dejó emotivos testimonios. Arenita reconoció que estuvo cerca de abandonar debido al desgaste físico y mental que experimentó durante la competencia. Agustina, en tanto, se mostró orgullosa de haber alcanzado la instancia decisiva, asegurando que llegar a la final ya representaba una victoria personal.

Finalmente, tras una extensa deliberación, el jurado determinó que Blu Dumay había presentado el menú con menos errores y el mayor nivel de consistencia, otorgándole el triunfo de la temporada.

Entre lágrimas y abrazos de sus compañeros, la ganadora celebró el resultado:"No podía creerlo en un momento, estoy muy agradecida. Besos a mi familia y a toda la gente que me estuvo apoyando. Estoy emocionada", expresó tras recibir el reconocimiento.

Tras el esperado final de "El Internado", la programación continuará con el estreno de "¿Volverías con tu ex? 2", que debutará este lunes inmediatamente después de "Reunión de Superados".

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