Helhue Sukni explotó por críticas a su hogar y arremetió contra su nanas: "Son malagradecidas"

15 jun. 2026 - 12:42 hrs.

Helhue Sukni se hartó de las críticas y explotó en redes sociales. Tras haber recibido una ola de comentarios por la decoración de su hogar y las trabajadoras que han pasado por ella, la polémica abogada tomó una drástica decisión sobre su rol como "influencer".

"¿Saben amigos? Voy a hacer este video y no hago más videos en mi casa. Y si hago videos, los voy a hacer afuera y no muestro más mis cosas, porque estoy hasta acá", comenzó señalando la jurista, desde su cama y en pijama, por medio de una publicación en Instagram.

Según explicó, sus seguidores comenzaron a criticarle los objetos que ornamentan su casa, haciendo comentarios del tipo: "Por eso se le van las nanas... donde tiene tanto adorno" y "mal de Diógenes", entre otros.

"Ojalá dijeran adornos las desgraciadas; dicen 'tanto cachureo'. Para mí no es cachureo: a mí me llena el alma, me encantan", comentó Sukni, agregando que la situación la tiene "chata".

"La gente es malagradecida"

Posteriormente, profundizó en los mensajes que recibió: "¿Saben por qué no me duran las nanas? Porque acá en Chile la gente es malagradecida. ¿Saben por qué no me duran?Porque se van a la hora que quieren, son malagradecidas".

"Tanto que se quejan del trabajo. Un milloncito de pesos al mes para atender a una hue... A una, que come bistec con ensalada, que come cebolla con atún. Yo que como lo que hagan, porque si la señora hace porotos granados, yo como porotos granados. Si hace tallarines, como tallarines", se descargó la abogada.

"¿A mí en qué me atienden? En traerme todas las noches mi bandeja con mi té y mi termo... ¿Y por un millón? ¡Uh, es poca plata! ¡Bravo, Chile! ¡Cada día está mejor Chile!", ironizó, visiblemente molesta.

"Un millón para atender a una persona, porque tengo mucha basura, como dicen algunas hue… ¡No les hago más videos! ¡No les muestro más mi casa! Porque son todas una gente de mier... y envidiosas”, añadió.

"Te estoy buscando"

Pese a su molestia, quiso diferenciar a quienes la apoyan constantemente y les dedicó unas palabras de cariño: "A la gente que me manda buenas vibras, todo el amor del mundo".

Finalmente, aseguró que se querellará contra una usuaria que la calificó de "vieja traficante". “Te estoy buscando", advirtió.

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