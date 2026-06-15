Kast por cobros del CAE: "No buscamos perseguir a nadie, pero que se hagan responsables"

15 jun. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast defendió los cobros a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), y aseguró que "no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos".

Durante el acto de presentación de las indicaciones al proyecto de sala cuna universal, el Mandatario expresó que "vamos a tener discusiones de si corresponde o no cobrar, como se están cobrando, las deudas que tienen algunos jóvenes con el sistema público, que les facilitó recursos para estudiar".

"Esos recursos que estamos hoy día solicitando que se devuelvan, van precisamente a esto, a ver cómo dedicamos más recursos, más tiempo, más ocupación a aquellos niños que hoy día no lo tienen", añadió en referencia al proyecto de sala cuna.

"Que cada uno se haga responsable"

"Hoy día podríamos mejorar con creces el resultado de la educación superior, si pudiéramos invertir más en la educación de la primera infancia. Y ese es un llamado a la responsabilidad".

"Nosotros no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos", enfatizó.

También dijo que "la violencia que hemos visto en algunos establecimientos educacionales emblemáticos no lleva a nada, no construye".

"No solamente destruye espacios físicos, sino que destruye el aprendizaje y el alma de los jóvenes, porque los llama a ejercer violencia donde tiene que haber diálogo, donde tiene que haber educación. Eso es algo que no podemos olvidar jamás".

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