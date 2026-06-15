¿Cuándo estarán disponibles las láminas de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026?

15 jun. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

La búsqueda de las láminas de Coca-Cola para el álbum Panini del Mundial 2026 ha generado expectación entre coleccionistas y aficionados al fútbol que intentan completar sus páginas dedicadas al torneo.

La colección que ha despertado interés incluye 14 láminas especiales de jugadores que participan del torneo. Sin embargo, tras el lanzamiento de la promoción, varios usuarios manifestaron dificultades para encontrar los sobres en los locales adheridos.

Al respecto, Coca-Cola Chile informó a través de una publicación en su cuenta de Instagram la fecha en que los sobres promocionales volverán a estar disponibles para la venta: La empresa señaló que será posible adquirirlos a comienzos de julio.

Los comentarios que surgieron tras el anuncio

La empresa señaló: “Debido al entusiasmo y la alta demanda de los hinchas, estamos preparando un nuevo reabastecimiento de los sobres de Coca-Cola Zero Azúcar. Podrás volver a encontrarlos a inicios de julio en los puntos de venta adheridos a la promoción y en www.micoca-cola.cl”.

Pese al anuncio, la publicación acumuló numerosas reacciones de usuarios que reclamaron la falta de stock de los sobres en los puntos de venta.

Algunos comentarios apuntaron a que las láminas habrían sido revendidas por terceros, una situación que habría complicado la posibilidad de conseguirlas mediante la compra habitual o el tradicional intercambio.

Uno usuario escribió: “Arruinaron a muchos coleccionistas con sus famosos sobres de Coca Cola que jamás llegaron a la mayoría de negocios pero que extrañamente llegaron a manos de inescrupulosos que hoy los venden en hasta $5.000 el sobre”.

Otros usuarios también expresaron su preocupación por la falta de disponibilidad de las láminas en distintos locales. Entre los mensajes en la publicación de la marca, una persona comentó:

“Siendo coleccionista de algunos artículos Coca-Cola, esta ha sido la peor iniciativa de la marca. No puede ser que mientras muchos ya completan el álbum Panini, les quedan vacías estas páginas por falta de stock”.

En tanto, la empresa no ha respondido a los emplazamientos de los usuarios, mientras el mensaje de la publicación fue acompañado por un agradecimiento a los consumidores y la promesa de continuar con la promoción durante las próximas semanas.